14. Juli 2019, 18:28 Uhr NBA Sponsor interveniert

LeBron James muss Trikotnummer behalten.

Im Ringen um die prestigeträchtigste Trikotnummer im amerikanischen Basketball hat der Sportartikelkonzern Nike dem Profi LeBron James von den Los Angeles Lakers untersagt, seine angestammte Nummer (23) seinem neuen Teamkollegen Anthony Davis zu überlassen. Wie ESPN und Yahoo Sports berichten, habe Nike aus finanziellen und produktionstechnischen Gründen sein Veto eingelegt. Das Lakers-Jersey mit James' Namen und der 23 war nach Angaben der Profiliga NBA das meistverkaufte Trikot der vergangenen Saison - entsprechend reichlich hat Nike vorproduziert und mit James' 23 auch andere Fanartikel bedruckt. Davis, der von den New Orleans Pelicans zu den Lakers wechselt, taucht nicht unter den Top-15- Verkäufen auf. James war bereit gewesen, seinem neuen Klubkollgen die 23 zu überlassen, die er in New Orleans trug, und fortan mit der 6 aufzulaufen. Die hatte James während seines Engagements bei Miami Heat sowie im Team USA getragen. Davis hat sich mittlerweile für die 3 entschieden. Die 23 ist in der NBA eine begehrte Nummer, seit der legendäre Michael Jordan damit für die Chicago Bulls spielte.