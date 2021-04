Meldungen in der Übersicht

Basketball, NBA: Die Deutschen Dennis Schröder und Daniel Theis haben jeweils mit einem Double-Double geglänzt. Schröder avancierte beim 114:103-Erfolg von Meister Los Angeles Lakers bei Orlando Magic mit 21 Punkten und zehn Assists zum Matchwinner. 13 Punkte erzielte der Braunschweiger im letzten Viertel. Theis ragte beim 110:102 der Chicago Bulls bei Miami Heat ebenfalls heraus. Der Center, der von Boston in die "Windy City" gekommen war, kam auf 23 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists. "Du spürst immer seine Präsenz", lobte Coach Billy Donovan seinen deutschen Neuzugang. Während die Bulls als Elfter im Osten weiter im Rennen um die Play-off-Plätze sind, verteidigten die Lakers ihren fünften Rang vor den Dallas Mavericks, die mit Maximilian Kleber 106:113 bei den Sacramento Kings verloren.

Kleber spielte mit zwei Punkten nur eine Nebenrolle. Dies traf auf Dennis Schröder nicht zu, der im letzten Abschnitt sechs seiner sieben Versuche versenkte und maßgeblichen Anteil am ersten Erfolg des Titelverteidigers nach zuletzt drei Niederlagen hatte. Die Lakers mussten weiter auf ihre Superstars LeBron James und Anthony Davis verzichten. "Er wird mit seiner Mentalität auf dem Platz immer stärker und führt das Team", sagte Lakers-Coach Frank Vogel über Schröder, den er als "einen Silberstreif" bezeichnete, "er wird immer besser."

Werder Bremen: Trotz zuletzt sieben Niederlagen in Folge hält der abstiegsbedrohte Bundesligist Werder Bremen an Trainer Florian Kohfeldt fest. Sportchef Frank Baumann sprach dem 38-Jährigen am Montagnachmittag sein Vertrauen aus. "Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen", wird Baumann in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Ausschlaggebend gewesen seien für Baumann "Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff."

Am Sonntag hatte Baumann Gespräche über die Zukunft von Kohfeldt angekündigt, bis spätestens Dienstag und damit deutlich vor dem Halbfinale des DFB-Pokals am Freitag bei RB Leipzig sollte eine Entscheidung fallen. Kohfeldt, seit dreieinhalb Jahren im Amt, hatte in der Vorsaison Werder erst über die Relegation in der Bundesliga gehalten.

Spätestens nach dem 1:3 am Samstag bei Union Berlin ist die Lage an der Weser wieder sehr bedrohlich, deshalb war für die letzten drei Bundesliga-Spiele schon der frühere Bremer Double-Trainer Thomas Schaaf als Retter gehandelt worden. Es gebe "keine Nibelungentreue" zu Kohfeldt, hatte Baumann gesagt.

Motorsport: Sprintrennen statt Kampf gegen die Uhr, Spektakel statt Leerlauf-Phasen: Die Formel 1 hat am Montag eine Revolution ausgerufen und nach langen Diskussionen seinen leicht angestaubten Qualifikations-Modus zumindest in Altersteilzeit geschickt. "Ich freue mich darauf, dass die Action weiter gesteigert wird", sagte Jean Todt, Chef des Automobil-Weltverbandes FIA.

Bei zunächst drei Grand Prix, zwei davon in Europa, wird die Startaufstellung schon in der laufenden Saison per 100-km-Rennen am Samstag ermittelt. Details zu den Austragungsorten gab die FIA nach dem "einstimmigen Beschluss der Formel-1-Kommission" nicht bekannt. Das Fachblatt "auto motor und sport" nannte jedoch Silverstone (17./18. Juli), Monza (11./12. September) und Interlagos (6./7. November) als Premierenstationen.

Laut FIA soll bei den drei ausgewählten Rennen am Freitag nach dem alten Qualifying-Modus die Aufstellung für das Sprintrennen am Samstag ermittelt werden, das dann nachmittags über 100 km ausgetragen wird und die Startreihenfolge im regulären Grand Prix am Sonntag über rund 300 km ermittelt. Zudem gibt es für die besten drei des Sprintrennens Punkte (3-2-1) für die WM-Wertung.

Super League: Italiens Fußballverband FIGC hat eine Anti-Super-League-Klausel in sein Regelwerk aufgenommen, wonach Vereine mit konkurrierenden Plänen künftig leichter ausgeschlossen werden können. Nach der Vorschrift sollen sich Vereine, die an privaten Wettbewerben teilnehmen, die von der Uefa und der Figa nicht anerkannt sind, nicht mehr für nationale Ligen registrieren dürfen, wie der Verband am Montag mitteilte. Dies sei eine der Entscheidungen, die auf der aktuellen Sitzung des FIGC-Rates getroffen wurde.

"So ist klar, wenn jemand zum Ablaufdatum der Bewerbungen am 21. Juni an privaten Wettbewerben teilnehmen will, dann wird er nicht an unserer Meisterschaft teilnehmen", wurde FIGC-Präsident Gabriele Gravina in der Mitteilung zitiert. Zwölf europäische Topclubs, darunter sechs aus der englischen Premier League, hatten vor rund einer Woche mit der Veröffentlichung ihrer Super-League-Pläne für Aufregung gesorgt. Aus Italien gehörten die Vereine Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin dazu.