Meldungen im Überblick

NBA, Playoffs: Maximilian Kleber ist mit seinen Dallas Mavericks im Playoff-Achtelfinale gescheitert. Die Texaner unterlagen den Los Angeles Clippers im sechsten Spiel 97:111 und verloren die Best-of-seven-Serie 2:4. Seit dem Titelgewinn 2011 mit Dirk Nowitzki hat es Dallas nicht mehr ins Viertelfinale geschafft. Der Würzburger zog trotz des Ausscheidens eine positive Bilanz. "Vieles, auf das man stolz sein kann, und vieles, worauf man sich freuen kann!!!", schrieb Nowitzki (42) bei Twitter. Kleber (28), der in der Startformation als Center begann, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds. Bester Spieler der Mavs war einmal mehr der slowenische Aufbau Luka Doncic mit 38 Punkten, neun Rebounds und neun Assists. Kawhi Leonard (33 Punkte, 14 Rebounds) führte L.A. in die zweite Runde, die Clippers spielen gegen die Denver Nuggets oder Utah Jazz. Im Duell steht es 3:3.

Derweil ist Daniel Theis (28) mit den Boston Celtics erfolgreich ins Viertelfinale gestartet. Im ersten Duell der Best-of-seven-Serie gewann der Rekordmeister gegen den Titelverteidiger Toronto Raptors klar mit 112:94. Center Theis erzielte 13 Punkte in 26 Spielminuten und steuerte starke 15 Rebounds bei. Für beide Teams war es die erste Partie nach dem NBA-Spielerstreik. Die Milwaukee Bucks, die ebenfalls im Halbfinale der Eastern Conference stehen, hatten am Mittwoch ihr Play-off-Spiel aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA boykottiert. Die NBA hatte daraufhin pausiert und den Spielbetrieb am Samstag wieder aufgenommen.

Fußball, England: Nationalstürmer Timo Werner hat nach seinem ersten Tor für seinen neuen Club FC Chelsea ein Extralob bekommen. "Ich bin begeistert, ihn im Team zu haben. Er hat einige der Qualitäten gezeigt, von denen ich genau weiß, dass er sie hat", sagte Trainer Frank Lampard dem vereinseigenen Sender. Der 24-jährige Werner, der im Sommer nach vier Jahren beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in die englische Premier League gewechselt war, hatte im ersten Testspiel (1:1) gegen Brighton & Hove Albion nach vier Minuten die Führung für Chelsea erzielt. "Ich fand Timo fokussiert und clever in seiner Spielweise. Ich denke, dass sein Arbeitspensum und alles drumherum ein großartiger erster Schritt für ihn war", meinte Clublegende Lampard (42). Werner hatte in der Vorsaison als bester deutscher Stürmer 28 Bundesligatore erzielt. Die Erwartungen an ihn in England sind hoch. "Es wird erwartet, dass Werner zu Chelseas Top-Torschützen gehören wird, und er hat eine erste Duftmarke gesetzt", schrieb der "Mirror". Werner selbst reagierte verhalten, aber optimistisch auf sein erstes Tor. "Guter Start, erstes von hoffentlich vielen Toren", twitterte er.

Tour de France, Nizza: Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die zweite Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 28-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step setzte sich nach 186 km mit Start und Ziel in Nizza am Sonntag im Sprint einer Fluchtgruppe vor Marc Hirschi (Schweiz/Sunweb) und Adam Yates (Großbritannien/Mitchelton-Scott) durch. Damit übernahm Alaphilippe auch das Gelbe Trikot.

Er löste den Norweger Alexander Kristoff (UAE Emirates) ab. Der am Samstag siegreiche Sprinter wurde auf der ersten Bergetappe abgehängt. Nicht mehr am Start standen der deutsche Klassikerspezialist John Degenkolb und der belgische Ex-Weltmeister Philippe Gilbert. Das Duo aus dem Lotto-Soudal-Team hatte sich bei den vielen Stürzen am Samstag schwere Knieverletzungen zugezogen.

Am Montag wird die Frankreich-Rundfahrt mit der dritten Etappe über 198 Kilometer von Nizza nach Sisteron fortgesetzt. Dort könnten die Sprinter eine Chance auf den Tagessieg erhalten.

Tennis, US Open: Einen Tag vor dem Start der US Open in New York ist Tennisprofi Benoit Paire positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut des amerikanischen Tennisverbandes USTA wird der Franzose nicht an dem Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Paire, Nummer 22 der Weltrangliste, wird durch den Spanier Marcel Granollers ersetzt.

Benoit Paire sei in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt angewiesen worden, sich in eine mindestens zehntägige Quarantäne zu begeben. Die Kontaktverfolgung sei eingeleitet worden, hieß es in der USTA-Mitteilung.