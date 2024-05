Isaiah Hartenstein war nahe dran an einem Willis-Reed-Moment. Als der deutsche Basketballer der New York Knicks zu Beginn der Partie gegen die Indiana Pacers deren Anführer Pascal Siakam beim Korbleger abräumte, dürften sich die älteren Besucher im Madison Square Garden an den legendären Spieler aus den 70ern erinnert gefühlt haben. Hartenstein, 26, spielte am Dienstag trotz einer Schulterverletzung, die er sich zwei Tage davor bei der Niederlage in Indiana zugezogen hatte - und wie er spielte: Direkt nach diesem Block sprang er auf der anderen Seite einem Fehlwurf seines Kollegen Donte DiVincenzo hinterher und stopfte den Abpraller in den Korb. Ein sogenannter "Put-Back-Dunk", der das Publikum johlen ließ. Und Hartenstein gelangen noch einige dieser Fan-Ekstase-Momente.

17 Rebounds pflückte der lädierte Center in Spiel fünf dieser NBA-Zweitrundenserie, zwölf davon in der Offensive, wo es besonders wertvoll ist, denn so bekam sein Team immer wieder neue Wurfchancen. Hartenstein war nah dran an der Kategorie "Spiel des Lebens", er bildete den Turm beim 121:91-Erfolg der Knicks, die in der Best-of-seven-Serie nun 3:2 führen und einen Sieg vom Halbfinale entfernt sind.

Nun rasteten die Zuschauer auch bei den akrobatischen Korblegern ihres Dribbelkreisels Jalen Brunson (44 Punkte) aus. Aber im Madison Square Garden werden Leute umso mehr verehrt, wenn sie trotz Schmerzen unter dem Korb wühlen, sich Gegenspielern in den Weg und sich selbst in den Dienst des Teams stellen. Hartenstein lieferte ein Willis-Reed-Spiel, vermutlich das sah auch Trainer Tom Thibodeau so: Als die Partie entschieden war, holte er erst Brunson vom Feld für stehende Ovationen - und dann Hartenstein.

Zur Erinnerung: Reed ist ein Held in NY, seit er beim entscheidenden siebten Spiel der Finalserie 1970 gegen die Los Angeles Lakers trotz Muskelriss in der Hüfte beim Warmmachen aus den Katakomben lief und die Zuschauer in Ekstase versetzte. Er erzielte die ersten Körbe für die Knicks, hielt 27 Minuten durch und erlaubte Lakers-Center Wilt Chamberlain - der mit den 100 Punkten in einer Partie - nur zwei Treffer. Der Kommentar eines Reporters bei der Titelfeier in der Umkleidekabine, live für alle im landesweiten TV hörbar: "Du verkörperst das Allerbeste, was an menschlicher Willenskraft möglich ist."

In New York lieben und hassen die Fans ihre Sport-Teams wie nirgendwo anders in den USA - so ist es auch mit Hartensteins Knicks

Diese Geschichte erzählen sie sich derzeit häufig im Big Apple - weil sie ahnen, dass sie solche Willis-Reed-Momente brauchen werden für einen Triumph ihrer Knicks, die auf den Zahnknochen daherkommen, weil kein Zahnfleisch mehr übrig ist. Julius Randle, Mitchell Robinson und Bojan Bogdanovic fallen für den Rest der Saison aus, OG Anunoby hat die letzten drei Spiele verpasst. Hartenstein bleibt deshalb auf dem Spielfeld, solange die Füße ihn tragen und die Schulter es erlaubt. Er selbst sagt: "Jetzt ist es auch schon egal, das sind die Playoffs, da gibt es keine Ausreden." Sein Vertrag läuft im Sommer aus, mit jedem grandiosen Playoff-Auftritt wird er wertvoller; sein Jahresgehalt von derzeit acht Millionen Dollar dürfte sich nahezu verdoppeln.

Bei Olympia indes wird der in Quakenbrück groß gewordene Riese nicht dabei sein. Er hat akzeptiert, dass Bundestrainer Gordon Herbert den deutschen Weltmeistern von 2023 das Vertrauen schenken dürfte. "Die NBA war immer mein Traum, sie bleibt Priorität", sagt Hartenstein, der in seiner sechsten Profisaison nach vielen Vereinswechseln endlich angekommen ist - im Madison Square Garden.

Eine Sportarena ist dann legendär, wenn es keine Worte mehr braucht, sie zu beschreiben. Über dem Tunnel zum Spielfeld des FC Liverpool steht nur "This is Anfield", die Halle mitten in Manhattan beschreibt Hartenstein so: "This is the Garden." Er hatte sich nach der Niederlage im vierten Spiel bei den Knicks-Fans entschuldigt - diesmal warf er sich sogar in eine kleine Rangelei, über die er sagte: "Die Jungs sind wie eine Familie für mich. Wenn einem was passiert, setze ich mich für ihn ein." Sowas lieben die New Yorker.

Die Knicks brauchen noch einen Sieg fürs Halbfinale - wie auch der andere Mieter in der Arena: Die Rangers führen im Eishockey-Viertelfinale der NHL gegen die Carolina Hurricanes ebenfalls 3:2, weshalb rund um den Garden die Hölle los ist. Die New Yorker hassen ihre Sport-Franchises mit Leidenschaft. Oft zurecht: Die Rangers, seit 1926 dabei und damit eines der ersten vier US-NHL-Teams, haben seit 30 Jahren keinen Titel mehr geholt. Die Knicks, eines von drei NBA-Gründungsmitgliedern, das immer noch dabei ist, gewannen seit dem letzten Triumph mit Willis Reed (1973) nicht mehr.

New Yorker hassen ihre Teams leidenschaftlich, weil sie sie so sehr lieben. Und jeder Fan, der an seinem Lieblingsverein jahrzehntelang verzweifelt ist, kann erahnen, wie die New Yorker nun drauf sind, da es die Chance auf zwei Semifinals gegen Teams aus Boston gibt: die Bruins im Eishockey und die Celtics im Basketball. Boston, das muss man an dieser Stelle wissen, ist im Big Apple in etwa so beliebt wie Dortmund auf Schalke.