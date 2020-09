Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics den vorzeitigen Einzug in das Finale der Eastern Conference verpasst. In einem dramatischen und intensiven Spiel setzte sich der Meister Toronto Raptors nach zwei Verlängerungen mit 125:122 durch und erzwang dadurch ein entscheidendes siebtes Spiel in der Best-of-Seven-Serie. "Das war ein großartiges Basketball-Spiel", sagt Bostons Trainer Brad Stevens trotz der Niederlage. Theis überzeugte in knapp 48 Minuten mit 18 Punkten und sieben Rebounds. Mann des Abends war aber Torontos Kyle Lowry, der 33 Punkte auflegte. "Der Sieg ist alles, was am Ende zählt", meinte der Matchwinner. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum Samstag. Im Halbfinale der Western Conference bauten die Los Angeles Clippers ihre Führung auf 3:1 aus. Sie bezwangen die Denver Nuggets dank einer starken Leistung von Superstar Kawhi Leonard, der auf 30 Punkte kam, mit 96:85. Schon im ersten Viertel stellten die Clippers die Weichen auf Sieg (26:12).

Radsport, Tour de France: Caleb Ewan hat die elfte Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der Australier siegte am Mittwoch nach 167,5 Kilometer von Châtelaillon-Plage nach Poitiers im Massensprint vor Peter Sagan und Sam Bennett. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der slowenische Vuelta-Champion Primoz Roglic erfolgreich. Der Ex-Skispringer liegt weiterhin 21 Sekunden vor dem kolumbianischen Titelverteidiger Egan Bernal.

Am Donnerstag wird die Tour mit der längsten Etappe fortgesetzt, wenn es über 218 Kilometer von Chauvigny nach Sarran Corrèze geht. Zwei Berge der vierten sowie jeweils ein Anstieg der dritten und zweiten Kategorie könnten Ausreißern eine Chance bieten.

Bundesliga, FC Bayern: Die Zukunft von Thiago und David Alaba beim Triple-Sieger Bayern München ist auch kurz vor dem Saisonstart noch offen. "Die Situation ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wer uns verlässt oder wer noch dazu kommt. Das ist nicht ganz optimal", sagte Erfolgstrainer Hansi Flick am Mittwoch bei der Präsentation des Champions-League-Pokals in der Erlebniswelt des Rekordmeisters. "Solange beide aber im Kader sind, plane ich auch mit ihnen", fügte er an.

Bei Alaba hatten sich die Münchner Verantwortlichen zuletzt optimistisch gezeigt, dass der Österreicher seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag verlängert. Bei Thiago deutete alles auf einen Abschied hin, ehe der Spanier am Wochenende erklärte: "Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern verlassen werde." Beide werden am Freitag auch zum Start des Mannschaftstrainings erwartet.

Klar sei so oder so, betonte Flick, "dass wir nachlegen müssen". Angesichts des stressigen Programms in den kommenden Wochen brauche man "in der Breite gute Qualität". Bisher war spekuliert worden, dass Bayern den in den vergangenen Monaten ausgeliehenen Ivan Perisic von Inter Mailand fest verpflichten könnte. Doch bei Flick klang es am Mittwoch nicht danach. Man habe entschieden, auf Perisic, Philippe Coutinho (zurück zum FC Barcelona) und Alvaro Odriozola (Real Madrid) "nicht mehr zurückzugreifen. Wir verlieren Qualität", sagte der Bayern-Coach.