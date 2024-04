Basketball in den NBA-Playoffs

Der deutsche Weltmeister Daniel Theis hat eine sehr ordentliche Saison mit den Clippers hinter sich - jetzt geht's in den Playoffs gegen Maxi Klebers Dallas Mavericks.

Die beste Basketballliga der Welt steckt schon lange in einem Dilemma: Weite Teile der Hauptrunde sind sportlich irrelevant - erst jetzt, da die Playoffs starten, geht es richtig los. Schuld ist die Vermarktung.

Kommentar von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Hurra, Playoffs in der US-Basketballliga NBA, und gleich zum Auftakt kommt es erstmals zu einem K.-o.-Runden-Duell zweier Deutscher: Daniel Theis (LA Clippers) gegen Maxi Kleber (Dallas Mavericks). An der Ostküste dürfen sich die Brüder Moritz und Franz Wagner Hoffnung machen, mit Orlando gegen Cleveland die zweite Runde und damit wahrscheinlich ein Duell mit Titelfavorit Boston zu erreichen. Sämtliche 16 Playoff-Teilnehmer sind an diesem Wochenende im Einsatz; jedes Spiel zählt, und wen man auch fragt, die Antwort ist gleich: Die Saison geht erst jetzt richtig los!