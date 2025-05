Pest. Das war der Spitzname der New-York-Knicks-Anhänger für Dennis Schröder in den vergangenen zwei Wochen; und wer ein bisschen vertraut ist mit der Stadt: Dies ist das größte Kompliment, zu dem die New Yorker fähig sind.

Pest also. Der deutsche Basketballprofi hatte sich diese Lorbeeren redlich verdient in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Er verteidigte unermüdlich; provozierte Fouls, indem er seinen Körper heranstürmenden Knicks-Naturgewalten in den Weg stellte; er biss auf die Zähne, nachdem er zu Beginn der sechsten Partie am Donnerstag umgeknickt war – und wenn sie eines lieben in Detroit, wo Schröder seit Februar für die Pistons spielt, die einst als Bad Boys der Liga berüchtigt waren: einen, den die Gegner als Pest wahrnehmen.

Orlando Magic : Unterlegen in den Playoffs 2025, Titelfavorit 2026? Die Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner stehen mit Orlando Magic vor dem Playoff-Aus – doch die Serie gegen Titelverteidiger Boston zeigt: Sie sind auf dem Weg, ein Top-Team zu werden. Von Jürgen Schmieder ...

Die Pistons lieferten den Knicks eine knallharte, intensive Serie, und beinahe hätten sie ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Nach dem Dreier von Jalen Brunson fünf Sekunden vor dem Ende – Frage an Pistons-Trainer John-Blair Bickerstaff: Warum in aller Welt verteidigte nicht Schröder gegen ihn? – ist die Saison für Detroit jedoch vorbei.

Auf dem Weg zum WM-Titel 2023 war er der Kapitän, der Anführer der deutschen Mannschaft

Wie geht es weiter für Schröder? Er hatte in dieser Saison 23 Partien für die Brooklyn Nets absolviert, 24 für die Golden State Warriors und seit Februar inklusive Playoffs 34 für Detroit – und angesichts dieser Wechsel gesagt: „Natürlich verdienen wir einen Haufen Geld, und ich bin dankbar, dieses Leben führen zu können. Es ist aber ein abgefucktes Geschäft; am Ende des Tages ist es moderne Sklaverei.“

Man kann an Schröder viel lernen darüber, wie die NBA heutzutage funktioniert. Man kann auch viel über Schröder lernen, wenn man ihm zuhört, anstatt über ihn zu urteilen. Mit „moderner Sklaverei“ meinte er, dass NBA-Vereine Akteure mit Verträgen einfach so fortschicken können, die Pflicht zum Umzug ist mit dem Gehalt (Schröder bekam dieses Jahr 13 Millionen Dollar) abgegolten. Er wird in der Sommerpause, er feiert dann seinen 32. Geburtstag, ein Unrestricted Free Agent. Das bedeutet: Er kann frei entscheiden, die 30 Teams aber auch. Also: Wer will die Pest?

Um zu verstehen, wie für Schröder der Rest der Laufbahn aussehen könnte, sollte man kurz zurückgehen zu ihrem Beginn. Man hatte ihn damals getroffen, Herbst 2013, im kalifornischen Bakersfield. Dorthin hatten ihn die Atlanta Hawks nach durchwachsenen Leistungen und einer Tätlichkeit geschickt. Man wollte sich diesen jungen Mann genauer ansehen, immerhin an 17. Stelle seines Jahrgangs gewählt, früher als jeder Deutsche außer Dirk Nowitzki. In dessen Fußspuren sollte er sich bewegen und zur Galionsfigur des deutschen Basketballs werden.

Zehn Stationen in zwölf NBA-Spielzeiten: Dennis Schröder 2021 im Trikot der Boston Celtics. (Foto: Maddie Meyer/AFP)

Der erste Eindruck: Nowitzki und Schröder sind komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Was einem an Schröder sofort auffiel, war der leichte Größenwahn. Man muss als NBA-Profi verarbeiten, dass Häme über Degradierung nach wenigen Wochen als Profi völlig normal ist, so wie das eiskalte Fortschicken bei Tauschgeschäften. Schröders Strategie zum Umgang damit ist seine Art von Selbstbewusstsein, er geht seinen Weg und sagt: „Ich muss mein Spiel wiederfinden! Es gab ja Gründe, warum mich die Hawks so bald gedraftet haben. Viele Trainer haben mir Ratschläge gegeben, was ich verändern könnte. Ich habe mir zu viele Gedanken darüber gemacht, auch meine Familie hat gesagt: Du spielst gerade nicht dein Spiel!“

Kann es sein, dass Schröder mit diesem Satz die beste Prognose auf seine Karriere geliefert hat? Es stimmt schon: Wann immer er Bedingungen vorfand, seinen Weg gehen und sein Spiel spielen zu dürfen, feierte er Erfolge. Höhepunkt war die WM 2023. Schröder war nicht nur Star, er war der Kapitän, der Anführer der deutschen Mannschaft – von Bundestrainer Gordon Herbert mit allen Risiken und Nebenwirkungen bewusst in diese Rolle befördert. Der studierte Psychologe wusste: Schröder funktioniert in klaren Strukturen. Solange die Strukturen ausweisen, dass er sich verstanden und respektiert fühlt, dass er sein darf, wer er ist.

Nach dem WM-Titel sagte Schröder: „Wir wollen unseren Respekt. Und ich will meinen Respekt. Wir haben erreicht, was sonst niemand geschafft hat. Dieses Hassen und Schlechtreden hat mich immer motiviert. Wer mich immer unterstützt hat, dem küsse ich das Herz. Der Rest kann wegbleiben.“ Auch so ein Satz, mit dem er sich selbst besser beschreibt, als es jeder andere könnte.

Die Aussage zeigt, wie sehr ihn das belastete, wenn Leute urteilten, nachdem er nicht sein Spiel gespielt hatte. Wenn es nicht klappte bei einer seiner nun doch bereits zehn Stationen (er war zweimal bei den LA Lakers) in zwölf NBA-Spielzeiten. Wenn er Egomane geschimpft wurde, Proll, Selbstdarsteller. Kurz: eine Pest – aber im negativen Sinn.

Mit 31 ist Schröder keine Galionsfigur in der NBA, sondern einer von vielen, die einen Vertrag wollen

Der US-Sport ist ein eiskaltes Geschäft, Schröder hatte schon recht mit seiner Sklaverei-Aussage. Gerade erst haben die Franchises der Footballliga NFL Quarterback Shedeur Sanders, sportlich ein Top-Ten-Talent seines Jahrgangs, beim Draft auf Rang 144 abrutschen lassen. Der Vorwurf: Er sei zu sehr Egomane, ein Proll, Selbstdarsteller, eine mögliche Pest für die Kollegen. Auch das wusste Schröder bereits vor mehr als elf Jahren in Bakersfield, er konnte das Geschäft bereits als Neuling gut einschätzen: „Man darf sich hier nicht viel erlauben.“

Die NBA ist nicht das Nationalteam; mit 31 ist er in dieser Liga keine Galionsfigur. Er ist einer von vielen, die einen Vertrag wollen. Alles ist möglich. Niemand muss Schröder analysieren in dieser Sommerpause. Er ist als Sportler und Persönlichkeit ein offenes Buch, und er hat in der Serie gegen die Knicks gezeigt, was er kann, wenn er sein darf, wer er ist. Die einzige Frage, die sich Vereine stellen sollten: Werden wir ein Umfeld haben, in dem „Pest“ ein Kompliment ist?