Die Detroit Pistons spielen grottenschlecht, man kann kaum hinsehen, nun haben sie gar einen Negativrekord in der NBA aufgestellt. Das Gute immerhin: Die Menschen werden sich an dieses Verliererteam des Basketballs erinnern.

Glosse von Gerald Kleffmann

Der Amerikaner Evel Knievel erlangte im vergangenen Jahrhundert Ruhm als tollkühner Motorrad-Stuntman, weniger bekannt war seine Passion für den Golfsport. Dabei war er, Handicap 6, recht kompetent in dieser Disziplin, zu der er bisweilen eine philosophische Beziehung pflegte. "Golf bringt das Beste in einem guten Menschen hervor und das Schlechteste in einem schlechten Menschen", befand er. Nun mag diese Weisheit nicht auf alle zutreffen, auf Kim Jong Il wohl schon. Der geliebte Führer, wie der Diktator vorteilhaft in Nordkorea hieß, soll auch einmal Golf ausprobiert haben und, so meldete das Informationsministerium des Landes, elf Asse auf der ersten Runde seines Lebens geschlagen haben. Die Wahrscheinlichkeit, nur zwei Hole-In-Ones zu schlagen, liegt übrigens bei 1:67 Millionen. Es drängt sich also der Verdacht auf, dass Kim Jong Il doch nicht elf Asse glückten.