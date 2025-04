Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat die Detroit Pistons zum ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren geführt. Der Braunschweiger spielte beim 100:94 gegen die New York Knicks in der Schlussphase eine entscheidende Rolle. Wie schon im ersten Playoff-Duell mit den Knicks zwei Tage zuvor verspielten die Pistons im Schlussviertel eine zweistellige Führung, dann aber erzielte Schröder 55 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier die Führung zum 97:94 und verwandelte 8,1 Sekunden vor dem Ende einen seiner beiden Freiwürfe zur Vorentscheidung. Schröder erzielte 20 Punkte im Madison Square Garden, bester Werfer der Gäste war Cade Cunningham mit 33 Zählern. Die 37 Punkte von Jalen Brunson für die Knicks hatten am Ende keinen Wert. Im ersten Spiel hatten die Knicks mit einem 21:0-Lauf im Schlussviertel die Partie noch gedreht.