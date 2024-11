NBA:Siegesserie der Wagner-Brüder mit Orlando gestoppt

Die Orlando Magic haben nach sechs Siegen in Serie wieder ein Spiel in der nordamerikanischen Basketballliga NBA verloren. Das Team der Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva zog bei den Los Angeles Clippers mit 93:104 (54:57) den Kürzeren. Mit neun Siegen und sieben Niederlagen rangiert die Mannschaft aus Florida in der Eastern Conference aber immerhin auf dem vierten Platz.