Damit ist Hartenstein neben Dennis Schröder, der Alleingesellschafter seines Heimatklubs Basketball Löwen Braunschweig ist, der zweite NBA-Profi, der in die Bundesliga investiert. Allerdings nicht in dem Umfang wie sein NBA-Kollege, der 26-Jährige übernimmt mit der „Hartenstein Group“ bis zu zehn Prozent der Anteile des Ulmer Basketballprogramms. Im Gegensatz zu Schröder steigt Hartenstein auch nicht bei seinem Heimatklub ein, der in Eugene in Oregon geborene Deutsch-Amerikaner wurde in Quakenbrück bei den Artland Dragons ausgebildet, ehe er in Houston anheuerte und seine NBA-Karriere startete. „Ich habe mich dazu entschieden, weil ich auf der Suche nach einer deutschen Mannschaft war, von der ich ein Teil sein könnte“, sagte Hartenstein. „Ein Team, das mich, wenn ich jünger wäre und den nächsten Schritt machen wollte, dorthin bringen würde. Ich habe das Gefühl, dass sie eine großartige Arbeit bei der Entwicklung junger Talente leisten, und ich will ihnen dabei helfen, in ihrer Karriere voranzukommen.“

Zu der Hartenstein Group zählen mehrere Personen aus Hartensteins Umfeld, neben dem NBA-Profi sind aber sein Vater sowie der ehemalige Ulmer Profi Adam Hess, der von 2013 bis 2015 für die Schwaben gespielt hat, die Hauptpersonen. Hess hat sich mittlerweile in Florida einen Namen als Finanz- und Investmentberater, insbesondere für Spitzensportler, gemacht. Besonders beeindruckt sei Hess von der Ulmer Nachwuchsakademie Orange-Campus gewesen, er berichtete Isaiah Hartenstein aus erster Hand. Der NBA-Profi plant einen ersten Besuch im Sommer nach der Saison, dann werde er sich auch im Orange-Campus fit halten. So wie das Dirk Nowitzki immer in seiner Heimat Würzburg gemacht hat.