Die Milwaukee Bucks sind auch ohne ihren Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo im Halbfinale der Basketball-Liga NBA in Führung gegangen. Beim 123:112 gegen die Atlanta Hawks fehlte Antetokounmpo, 26, wegen einer Knieverletzung. Dafür überzeugte Center Brook Lopez, dem 33 Punkte gelangen. Auch Khris Middleton, Jrue Holiday und Bobby Portis erzielten jeweils mehr als 20 Punkte: "Wir haben einen großartigen Job gemacht. Die Spielzüge haben gepasst und alle hatten die Möglichkeit zu punkten, so war es schwer für die gegnerische Verteidigung", sagte Lopez. Die Milwaukee Bucks führen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 Siegen. Ihnen fehlt noch ein Sieg, um zum ersten Mal seit 1974 wieder ins Endspiel einzuziehen, für das die Phoenix Suns bereits qualifiziert sind. Spiel sechs findet in der Nacht zum Sonntag in Atlanta statt.