Die Los Angeles Clippers haben das Aus in der Basketball-Profiliga NBA abgewendet. Angeführt von Paul George, gewannen die LA Clippers bei den Phoenix Suns 116:102 und verkürzte in der Finalserie der Western Conference auf den Stand von 2:3. George brillierte mit 41 Punkten und 13 Rebounds. Die Clippers setzten sich zu Beginn des Spiels deutlich mit 20:5 ab. Erst im dritten Viertel kamen die Phoenix Suns zurück und gingen zwischenzeitlich in Führung. Doch George kam allein in diesem Abschnitt auf gleich 20 Punkte. Die LA Clippers, die ohne Kawhi Leonard antraten, verhinderten mit dem Sieg bereits zum dritten Mal in den Play-offs das vorzeitige Aus. Gegen die Dallas Mavericks und Utah Jazz kämpfte sich das Team nach einem 0:2 zurück. Das sechste Spiel findet am Mittwoch in Los Angeles statt. Im Finale der Eastern Conference steht es zwischen Milwaukee Bucks und Atlanta Hawks 2:1.