Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit einem starken Auftritt entscheidend zum vierten Saisonsieg der Dallas Mavericks in der NBA beigetragen. Insbesondere im vierten Viertel und in der Verlängerung des 124:117-Erfolgs bei den Denver Nuggets bewies Kleber mit Distanzwürfen und starker Defensive sein Können. Kleber erzielte seine neun Punkte allesamt im Schlussabschnitt und fügte acht Rebounds und zwei Blocks an. Prompt folgte ein Lob vom Chef. Mavericks-Eigentümer Mark Cuban bezeichnete den 28-Jährigen als einen der "meist unterschätzten Spieler und Verteidiger in der NBA".

Mit nur noch 2,4 Sekunden Spielzeit auf der Uhr hatte der Würzburger Kleber gar für den vermeintlichen spielentscheidenden Treffer gesorgt. Doch Superstar Nikola Jokic erzielte mit der Sirene noch den Ausgleich und rettete die Nuggets in die Verlängerung. Für Denver kam auch Isaiah Hartenstein fünf Minuten zum Einsatz. Mavs-Topscorer war einmal mehr Luka Doncic mit 38 Punkten. Deutlich schlechter als für Kleber lief es bei Dennis Schröder. Der Spielmacher der Nationalmannschaft kassierte nach einer enttäuschenden Vorstellung die dritte Saisonniederlage mit den Los Angeles Lakers. Beim 109:118 gegen die San Antonio Spurs kam Schröder auf sechs Punkte, seine schwächste Ausbeute seit seinem Wechsel zum Meister Anfang der Saison.

Tennis, Alexander Zverev: Mit dem Start ins neue Jahr hat sich Alexander Zverev von seinem Trainer David Ferrer getrennt. "Ich möchte David für die Monate danken, die wir geteilt haben, die Zeiten auf und neben dem Platz, und ihm nur das Beste für die Zukunft wünschen. Ich habe großen Respekt vor der Art und Weise, wie David Tennis gespielt und trainiert hat. Sie sind eine echte Inspiration. Vielen Dank", sagte der Weltranglistensiebte Zverev am Donnerstag in einem Statement. Zuvor hatte Ferrer in spanischen Medien das Ende der Zusammenarbeit angekündigt. "Ich habe mit Sascha gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich es vorziehe, nicht weiterzumachen, dass wir nicht gemeinsam in die neue Saison gehen", sagte Ferrer dem Tennis-Portal puntadobreak.com.

Der Coach unterstrich, es sei "absolut nichts zwischen uns vorgefallen, alles ist gut. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, mit ihm durch die Saison zu gehen". Und er zog ein positives Resümee: "Wir hatten in diesen Monaten eine gute Zusammenarbeit, alles war perfekt." Zverev dankte auch der Familie von Ferrer, "dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, während der aktuellen Pandemie wertvolle Wochen mit David zu verbringen." Erst im vergangenen Sommer hatte Zverev mitgeteilt, dass er mit Ferrer zusammenarbeiten werde. Als größten Erfolg hatte das Duo den Einzug in das Finale der US Open aufzuweisen. Es war für Zverev der erste Einzug in ein Grand-Slam-Finale überhaupt. Im Oktober 2020 konnte Zverev die zwei ATP-Turniere in Köln für sich entscheiden. Beim ATP-Finale in London jedoch scheiterte der 23 Jahre alte Zverev jedoch vorzeitig.

Fußball, England: Der FC Arsenal hat wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 120 Millionen Pfund aufgenommen. Wie der Fußball-Club aus der englischen Premier League am Donnerstag bestätigte, fließt das Geld in Form der Corona-Hilfsgelder der englischen Zentralbank (Bank of England) und sei im kommenden Mai zurückzahlbar.

Basketball, Euroleague: Die kleine Erfolgsserie des deutschen Meisters Alba Berlin ist schon wieder beendet. Die Albatrosse, die zuletzt mit Siegen in der Bundesliga gegen Bayern München und in der EuroLeague gegen Spaniens Titelträger Vitoria Schwung aufgenommen hatten, mussten sich dem israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv in der Königsklasse 73:85 (28:43) geschlagen geben. Bitter für Alba: Beide Teams lagen vor dem 18. Spieltag mit einer Bilanz von 7:10-Siegen gleichauf. Der an Corona erkrankte Cheftrainer Aito Garcia Reneses fehlte den Berliner Gastgebern weiter. Vertreten wurde er erneut von Israel Gonzalez. Der hatte schon vor dem Spiel befürchtet, dass seinen Schützlingen allmählich die Kraft ausgeht. Nach knapp 48 Stunden Pause nach dem Spiel gegen Vitoria geriet sein Team in der Schlussminute des ersten Drittels deutlich in Rückstand (17:24) und lief diesem bis zum Ende vergeblich hinterher. Jayson Granger war mit 28 Punkten bester Werfer der Berliner, Tyler Dorsey (27) und Angelo Caloiaro (26) überzeugten als beste Schützen der Gäste, die im 16. Duell mit Alba den 14. Sieg feierten.

Bundesliga, FC Bayern: Trainer Hansi Flick hat Wintereinkäufe des deutschen Fußball-Rekordmeisters ausgeschlossen. "Fast alle Vereine haben durch Corona keine leichte Situation. Ich bin keiner, der neue Spieler haben will. Mit diesem Kader werden wir bis zum Ende der Saison zusammen sein", sagte Flick vor dem schweren Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Die aktuelle Mannschaft habe "eine sehr gute Qualität. Ich sehe unsere Ziele nicht gefährdet. Wir haben Luft nach oben, das weiß jeder einzelne Spieler, daran müssen wir arbeiten", fügte der Bayern-Coach an. Dass es im Januar noch Abgänge gibt, sei ihm "nicht bekannt", aber er wisse, "dass es schnell gehen kann". Spekuliert wurde zuletzt Wechsel von Joshua Zirkzee und Javi Martinez.

Gegen Gladbach ist der Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry weiter sehr fraglich. Man müsse abwarten, "er hat immer noch Schmerzen", so Flick am Donnerstag. Gnabry hatte sich beim 5:2 gegen Mainz zum Jahresstart eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen. Dafür können die Bayern wie erhofft wieder mit den zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman, Marc Roca, Zirkzee und Bouna Sarr planen.

Bundesliga, Schalke: Der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Bundesligist Schalke 04 verzichtet offenbar auf ein Hilfsangebot seines ehemaligen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Nach übereinstimmenden Medienberichten der Ruhr-Nachrichten und des TV-Senders Sky sollen Teile des Aufsichtsrates am Mittwoch dagegen gestimmt haben. Der Fleischfabrikant hatte finanzielle Hilfe angeboten, um dem abstiegsbedrohten Klub bei der dringend notwendigen Kaderverstärkung zu unterstützen. Dabei soll er die Bedingung gestellt haben, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen sollten. Laut Ruhr-Nachrichten sprachen sich zwei Aufsichtsratsmitglieder dagegen aus.

Tönnies hatte seine Vereinsämter im Sommer nach 25 Jahren niedergelegt. Vorausgegangen war eine interne Drei-Monats-Sperre nach Beschluss des Ehrenrats aufgrund einer rassistischen Äußerung. Die Schalker drücken Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zudem hat der Klub eine Bürgschaft des Landes NRW erhalten.

Fußball, 2. Liga: Der FC St. Pauli kommt trotz einer Willensleistung im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht in Schwung. Bei Schlusslicht Würzburger Kickers erkämpften sich die Hamburger in Unterzahl noch ein 1:1 (0:1), warten aber auch nach 14 Spielen weiter auf den zweiten Saisonsieg. St. Pauli verpasste damit den Sprung auf Relegationsplatz 16, hielt als Vorletzter aber zumindest Würzburg auf Distanz. St. Paulis Klubpräsident Oke Göttlich sprach Trainer Timo Schultz gleich nach dem Spiel das Vertrauen aus. "Wir haben zu wenig Punkte, wir müssen viel mehr zeigen", sagte er bei Sky: "Aber wir wollen weiter angreifen und so aggressiv auftreten, wie wir es hier in Unterzahl geschafft haben. Und zwar mit Timo Schultz, wir gehen den Weg mit ihm weiter."