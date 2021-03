Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks im Rennen um einen Play-off-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen wichtigen Sieg erzielt. Die Texaner gewannen bei den Denver Nuggets 116:103 und belegen den achten Platz in der Western Conference. Der deutsche Nationalspieler Kleber kam auf acht Punkte und sieben Rebounds. Isaac Bonga und Moritz Wagner kassierten mit den Washington Wizards eine Niederlage. Das Team unterlag den Milwaukee Bucks mit 119:125 und liegt auf Platz zwölf der Eastern Conference. Wagner kam nicht zum Einsatz, Bonga durfte acht Minuten aufs Parkett und erzielte drei Punkte. Nationalspieler Dennis Schröder hatte sich zuvor mit den Los Angeles Lakers mit einem Sieg zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen feierte der NBA-Meister ein 105:100 gegen die Indiana Pacers und festigte seinen dritten Rang in der Western Conference. Der Braunschweiger Schröder steuerte elf Punkte und fünf Rebounds bei.