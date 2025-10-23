NBA -Headcoach Chauncey Billups von den Portland Trail Blazers und Profi Terry Rozier (Miami Heat) sind wegen möglicher Verstrickungen in illegales Glücksspiel verhaftet worden. Das bestätigten US-Behörden am Donnerstag auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Billups werde mit verbotenen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht, sagte FBI-Direktor Kash Patel. Rozier und der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones seien im Zusammenhang mit mehreren Fällen illegaler Sportwetten verhaftet worden.

Die NBA sicherte dem FBI die volle Unterstützung zu. „Wir nehmen diese Vorwürfe äußerst ernst. Die Integrität unseres Spiels hat für uns weiterhin höchste Priorität“, hieß es in einer Stellungnahme der Liga. Sowohl Billups als auch Rozier müssten ihre Teams umgehend verlassen, hieß es.

Unter Verdacht: Portlands Trainer Chauncey Billups. (Foto: Jenny Kane/AP)

Billups, 2004 mit den Detroit Pistons als Spieler NBA-Champion und am Mittwoch beim Saisonstart gegen die Minnesota Timberwolves noch auf der Bank, ist laut Staatsanwalt Joseph Nocella eine von 31 Personen, die wegen Beteiligung an einem „landesweiten Plan zur Manipulation illegaler Pokerspiele“ festgenommen wurden. Billups wurde in Oregon verhaftet, Rozier in Orlando. Dort hatte Miami am Mittwoch sein Auftaktspiel absolviert, Rozier kam gegen das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner nicht zum Einsatz – offiziell wegen einer Verletzung.

„Einer der dreistesten Korruptionsskandale im Sport seit der weitgehenden Legalisierung von Online-Sportwetten“

Rozier und Jones sollen „an einem der dreistesten Korruptionsskandale im Sport seit der weitgehenden Legalisierung von Online-Sportwetten in den USA beteiligt gewesen sein“, sagte Nocella. Er beschrieb es als „eine Insider-Verschwörung im Bereich Sportwetten, bei der vertrauliche Informationen über Athleten und Teams der National Basketball Association (NBA) ausgenutzt wurden“. Die Beschuldigten seien an illegalen Wetten auf die Leistung von Spielern der Charlotte Hornets, der Portland Trail Blazers, der Los Angeles Lakers und der Toronto Raptors beteiligt gewesen, sagte Nocella.

Auch festgenommen: Basketballprofi Terry Rozier von den Miami Heat. (Foto: Terrance Williams/AP)

Verdachtsmomente gibt es schon länger. So hatten Sportwettenanbieter vor dem Spiel der Hornets gegen die New Orleans Pelicans am 23. März 2023 verdächtiges Interesse an Roziers Statistiken festgestellt. Daraufhin waren die Wetten auf den damaligen Hornets-Guard gestoppt worden. Im April 2024 war Jontay Porter in der NBA wegen Wettbetrugs lebenslänglich gesperrt worden. Der damalige Spieler der Raptors soll vertrauliche Informationen an Wettende weitergegeben und selbst auf NBA-Spiele gesetzt haben.

Ende Juli war der frühere NBA-Allstar Gilbert Arenas im Zusammenhang mit illegalen Pokerspielen verhaftet worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Luxusresidenz in Los Angeles vermietet zu haben, „um dort zwischen September 2021 und Juli 2022“ Zusammenkünfte „mit hohen Einsätzen zu veranstalten“.NBA-Commissioner Adam Silver hatte erst am Dienstag in der Pat McAfee Show erklärt, dass die Liga mit ihren Sportwetten-Partnern zusammenarbeite, um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken. „Wir haben einige unserer Partner gebeten, Zusatzwetten zurückzuziehen“, sagte Silver: „Wir versuchen, zusätzliche Kontrollen einzuführen – indem wir im Laufe der Zeit lernen und mit den Wettanbietern zusammenarbeiten, um diese Manipulationen zu verhindern.“