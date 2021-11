Spektakulärer Dunk, 28 Punkte und Lob aus allen Ecken: Mit der besten Leistung seiner Karriere hat NBA-Neuling Franz Wagner das Team Orlando Magic zu einem Auswärtssieg bei den Minnesota Timberwolves geführt. Der 20 Jahre alte Berliner überragte beim 115:97 insbesondere im letzten Viertel, als ihm zehn Punkte gelangen und er einen Dunk gegen zwei Gegner versenkte. "So gedunkt habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe einfach probiert, so hoch zu springen, wie es geht", sagte er. Nach zuvor vier Niederlagen hintereinander war der Erfolg erst der zweite Saisonsieg für Orlando. Dennis Schröder geht dagegen ohne Erfolgserlebnis in das Duell mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner am Mittwoch. Deutschlands bester Basketball-Profi verlor mit den Boston Celtics gegen die Chicago Bulls 114:128.