Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Der Deutsche Franz Wagner hat für Furore gesorgt. Der 20-Jährige von den Orlando Magic stellte bei der 110:127-Niederlage gegen die Milwaukee Bucks mit 38 Punkten den bisherigen Bestwert seiner noch jungen Karriere auf. Mehr Punkte hat in dieser Saison noch kein NBA-Rookie erzielt. Wagners bisheriger Karrierehöchstwert hatte bei 28 Zählern gelegen. In der Franchise-Geschichte kamen nur die Ausnahmekönner Dennis Scott (40) und Shaquille O'Neal (46) auf mehr Punkte als Rookies. Der Small Forward, der in diesem Jahr an achter Stelle gedraftet wurde, überzeugte vor 16.696 Zuschauern im Amway Center von Orlando auch in anderen Statistik-Werten: sieben Rebounds (sechs in der Defensive), eine 100-prozentige Freiwurfquote (zehn von zehn), drei Assists.

"Es ist cool, dass ich ein gutes Spiel hatte. Aber ich wollte den Sieg", sagte der Berliner hinterher nicht vollauf zufrieden. Auch die persönlichen Glückwünsche von Bucks-Center DeMarcus Cousins nahm Wagner nur widerwillig an. "Er hat mir zum Spiel gratuliert", berichtete Wagner: "Ich sagte: Danke, das ist definitiv eine coole Geste. Aber ich hätte lieber das Spiel gewonnen." Wagner lief vor allem im dritten und vierten Viertel heiß, doch für den Sieg reichte es nicht. Auch, weil Bucks-Leader Giannis Antetokounmpo, der an Weihnachten aus dem COVID-19-Protokoll zurückgekehrt war, mit 28 Punkten erfolgreich war. Wagners älterer Bruder Moritz kam auf sieben Punkte. Mit nur sieben Siegen aus 35 Spielen belegt Orlando den vorletzten Platz in der Eastern Conference.

Fußball, Mönchengladbach: Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach verlassen und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten nicht verlängern. "Nach 5 tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen", teilte der 27-Jährige am Dienstagabend auf Instagram mit. "Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen", betonte der Innenverteidiger und kündigte an: "Nun geht es mit voller Kraft in die Rückrunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen." Gleich zum Start der Rückrunde müssen die Gladbacher - derzeit mit 19 Punkten nur Tabellen-14. - am 7. Januar (20.30 Uhr) beim Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München antreten.

Fußball, England: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League überraschend gepatzt. Bei Leicester City verlor der Club des deutschen Fußball-Trainers am Dienstagabend mit 0:1 (0:0) und hat nach 19 Spielen bereits sechs Zähler Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter Manchester City. Für Liverpool war es die zweite Saison-Niederlage. Die Reds vergaben nach der coronabedingten Pause am Boxing Day in der ersten Hälfte beste Gelegenheiten. Stürmerstar Mohamed Salah scheiterte nach einer Viertelstunde erst mit einem Foulelfmeter am überragenden Leicster-Keeper Kasper Schmeichel und traf im Nachschuss nur die Latte. Auch die nächste Chance des Ägypters vereitelte Schmeichel glänzend (33. Minute).

Umso überraschender kam die Führung der Gastgeber: Drei Minuten nach seiner Einwechslung traf der frühere Leipziger Ademola Lookman mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:0 (59. Minute). Die Klopp-Elf schaffte es danach nicht mehr, Druck aufzubauen und bleib zum Jahresabschluss erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer. Tottenham Hotspur bleibt unter Trainer Antonio Conte auch im siebten Liga-Match ungeschlagen, kam beim FC Southampton allerdings trotz Überzahl in der kompletten zweiten Hälfte nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Harry Kane traf für den Tabellensechsten per Foulelfmeter zum Ausgleich (41.). James Ward-Prowse brachte die Gastgeber in Führung (25.). Southamptons Mohammed Salisu sah in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte. West Ham United stürmte durch ein 4:1 (2:1) beim FC Watford an den Spurs vorbei auf Rang fünf, hat jedoch bereits zwei Spiele mehr ausgetragen.

Darts, WM: Die Ex-Weltmeister Peter Wright und Rob Cross sind bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ins Achtelfinale eingezogen. Der Schotte Wright setzte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten 4:2 gegen den Australier Damon Heta durch. Cross, der 2018 den Titel gewann, besiegte in der dritten Runde den Nordiren Daryl Gurney in einem hochklassigen Match mit 4:3. Cross machte mit einem 170er-Checkout den Einzug in die nächste Runde klar. Für Wright, der im Vorjahr in der dritten Runde am Saarwellinger Gabriel Clemens gescheitert war, geht es im Achtelfinale gegen Ryan Searle aus England. Cross trifft in der nächsten Runde auf den Weltranglistensechsten Gary Anderson (Schottland) oder den Engländer Ian White. In der zweiten Runde hatte Cross den Rückkehrer und fünfmaligen Champion Raymond van Barneveld ausgeschaltet, der nach der Partie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das gleiche Schicksal ereilte am Dienstagnachmittag auch den dreimaligen Weltmeister und Mitfavoriten Michael van Gerwen. Der langjährige Dominator hätte am Abend sein Drittrundenmatch gegen den Engländer Chris Dobey bestreiten sollen, schied nach seinem positiven Test aber kampflos aus.

Fußball, Albanien: Der frühere Nationalspieler Thomas Brdaric hat als Trainer in Albanien großen Erfolg. Den Provinzclub KF Vllaznia aus der Stadt Shkodra führte der frühere Bundesliga-Profi zum Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft. "Ich hielt das für eine tolle Chance und Herausforderung", sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man eine Mannschaft aus dem Nichts in die europäische Qualifikation bringt, dann macht einen das schon stolz." Brdaric' Ziel ist nach wie vor die Bundesliga oder 2. Bundesliga, wo er selbst für Bayer Leverkusen, Hannover 96 oder den VfL Wolfsburg spielte. Aber er fühlt sich in Albanien auch sehr wohl. "Ich will auch nicht in die Mitleidsschiene hinein", sagte der frühere Stürmer. "Menschen, die ein Ziel vor Augen haben, lassen sich ja nicht aufhalten, sondern gehen dann andere Wege."

Basketball, Euroleague: Nach positiven Corona-Tests bei den Basketballern des französischen Meisters Asvel Villeurbanne ist das für Donnerstag geplante Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Euroleague abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie die Münchner mitteilten. Villeurbanne hatte am Montag in der französischen ersten Liga gegen Limoges (83:85) bereits mit nur sieben Stammspielern antreten können.