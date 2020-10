LeBron James trieb die Lakers auch in Spiel eins der NBA-Finals unermüdlich an.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt am legendären Flipperautomaten Addams Family den Moment, in dem jeder weiß: Jetzt geht es rund! Blitz und Donner bringen das Gerät zum Wackeln, es macht: "Pch, Pchpch, Pchchchchc." Dann ertönt eine Sirene, sie bearbeitet das Trommelfell erst dumpf und wird dann unerträglich hoch - am Ende, da brüllt jemand: "Showtime!" Es kann keine bessere Zusammenfassung geben als diese 24 Sekunden für das, was bei der ersten Partie der NBA Finals passiert ist: Die Los Angeles Lakers haben Miami Heat nicht nur besiegt, sondern mit 116:98 aus der Halle geprügelt und bisweilen an die Showtime-Lakers der 1980er Jahre erinnert.

Vor Beginn der Best-of-seven-Serie war darüber debattiert worden, inwieweit Außenseiter Miami davon würde profitieren könne, dass Lakers-Anführer LeBron James vier Jahre lang dort gespielt (und zwei Titel gewonnen) hat und deshalb Heat-Trainer Erik Spoelstra (der bereits 25 Jahre dort arbeitet und sich vom Videoscout zum Cheftrainer hochgedient hat) bestens bekannt ist. Welche Strategie würde der ausgebuffte Taktikfuchs wählen, um James und Kollege Anthony Davis einigermaßen in den Griff zu kriegen?

Nun, er probierte es mit einer komplizierten, effektiven, aber auch hochgradig riskanten Variante, und in den ersten Minuten der Partie sah es so aus, als könne das tatsächlich funktionieren. Miamis Protagonist Jimmy Butler nahm James in Einzelbewachung, bei einem Wechsel der Deckung - etwa bei einem Pick-and-Roll - und der deshalb entstehenden Isolation für James kamen sofort zwei Bewacher zu ihm, die anderen drei Heat-Spieler auf dem Parkett stellten die kurzen Passwege zu.

Es ist kompliziert, weil alle Verteidiger synchron agieren müssen. Es ist effizient, weil der Ballführende bedrängt wird und einfache Pässe verhindert werden. Es funktionierte prächtig, die prominenten Zuschauer auf den Videoleinwänden neben dem Spielfeld, Barack Obama zum Beispiel, Dirk Nowitzki und Lakers-Legende Pau Gasol im Kobe-Bryant-Shirt, sahen, wie Miami schnell mit 25:12 führte.

Die Taktik ist indes riskant, weil ein Spieler des Gegners völlig ungedeckt gelassen wird. Wird der angespielt, hat er sehr häufig einen völlig freien Drei-Punkte-Wurf. Es machte also erst "Pch" (Drei-Punkte-Wurf von Kentavious Caldwell-Pope), dann "Pchpch" (Drei-Punkte-Wurf von Alex Caruso zum Ende des ersten Viertels und dann zum Start des nächsten ein Dreier von Kyle Kuzma) und dann "Pchchchchc" (Dreier von Rajon Rondo). Es stand, ohne Punkte von James, plötzlich 37:32 für Los Angeles, und nach der langsam ansteigenden Sirene (einfache eigene Punkte ohne Zähler des Gegners) kulminierte alles kurz vor der Halbzeit in "Showtime": Davis knallte ein Zuspiel von Caruso krachend in den Korb, es stand 65:48 für die Lakers.