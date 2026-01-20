Zum Hauptinhalt springen

NBA-Expansion und EuroleagueUSA vs. Europa, jetzt auch im Basketball

Lesezeit: 4 Min.

NBA-Commissioner Adam Silver hat große Pläne mit einem Ableger seines Betriebs in Europa, aber sehr konkret sind diese nicht.
NBA-Commissioner Adam Silver hat große Pläne mit einem Ableger seines Betriebs in Europa, aber sehr konkret sind diese nicht. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Die US-Profiliga will auf den Alten Kontinent. Aber wer soll mitspielen? Und was wird dann aus der Euroleague? Jüngste Antworten von NBA-Boss Adam Silver weisen auf einen Kulturkampf hin.

Von Jonas Beckenkamp

Wenn es einen Preis für die penibelste Vorbereitung einer Pressekonferenz gäbe, lägen die Verantwortlichen der Basketballliga NBA weit vorn. Eine Armada wichtig dreinschauender Angestellter justierte am vergangenen Donnerstag in der Berliner Arena am Ostbahnhof Podium, Mikrofone und Kamerawinkel. Ganze zwei Stunden dauerte das Gezupfe, ehe alles für eine Art Königsaudienz bereit war, die folgen sollte. Der König? Das war in diesem Fall NBA-Commissioner Adam Silver, ein baumlanger New Yorker, den man sich auch als Dr. Evil in Austin-Powers-Filmen vorstellen könnte.

Zur SZ-Startseite

Franz Wagner im Gespräch
:„Der Vertrag erlaubt mir, ein bisschen durchzuatmen“

Basketballer Franz Wagner, Deutschlands bestbezahlter Sportler, spricht über sein 224-Millionen-Gehalt in der NBA und die bevorstehende EM, die sich für ihn wie eine Klassenfahrt anfühlt.

SZ PlusInterview von Ralf Tögel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite