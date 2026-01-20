Wenn es einen Preis für die penibelste Vorbereitung einer Pressekonferenz gäbe, lägen die Verantwortlichen der Basketballliga NBA weit vorn. Eine Armada wichtig dreinschauender Angestellter justierte am vergangenen Donnerstag in der Berliner Arena am Ostbahnhof Podium, Mikrofone und Kamerawinkel. Ganze zwei Stunden dauerte das Gezupfe, ehe alles für eine Art Königsaudienz bereit war, die folgen sollte. Der König? Das war in diesem Fall NBA-Commissioner Adam Silver, ein baumlanger New Yorker, den man sich auch als Dr. Evil in Austin-Powers-Filmen vorstellen könnte.
NBA-Expansion und EuroleagueUSA vs. Europa, jetzt auch im Basketball
Lesezeit: 4 Min.
Die US-Profiliga will auf den Alten Kontinent. Aber wer soll mitspielen? Und was wird dann aus der Euroleague? Jüngste Antworten von NBA-Boss Adam Silver weisen auf einen Kulturkampf hin.
Von Jonas Beckenkamp
Franz Wagner im Gespräch:„Der Vertrag erlaubt mir, ein bisschen durchzuatmen“
Basketballer Franz Wagner, Deutschlands bestbezahlter Sportler, spricht über sein 224-Millionen-Gehalt in der NBA und die bevorstehende EM, die sich für ihn wie eine Klassenfahrt anfühlt.
Lesen Sie mehr zum Thema