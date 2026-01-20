Wenn es einen Preis für die penibelste Vorbereitung einer Pressekonferenz gäbe, lägen die Verantwortlichen der Basketballliga NBA weit vorn. Eine Armada wichtig dreinschauender Angestellter justierte am vergangenen Donnerstag in der Berliner Arena am Ostbahnhof Podium, Mikrofone und Kamerawinkel. Ganze zwei Stunden dauerte das Gezupfe, ehe alles für eine Art Königsaudienz bereit war, die folgen sollte. Der König? Das war in diesem Fall NBA-Commissioner Adam Silver, ein baumlanger New Yorker, den man sich auch als Dr. Evil in Austin-Powers-Filmen vorstellen könnte.