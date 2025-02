Am Mittwoch traten die Warriors in Utah an, vorher hatten sie mit Schröder für das Spiel geworben und ihn kurz vor dem Tip-off an den Gegner abgegeben. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Zuvor hatte Schröder bei NBC das Transfersystem der nordamerikanischen Profiliga heftig kritisiert, das Personalkarussell drehte sich natürlich dennoch erbarmungslos weiter - mit dem Braunschweiger mittendrin.

Weil die Warriors laut ESPN in Zukunft auf den sechsmaligen Allstar Jimmy Butler setzen - der sich quasi von Miami Heat wegstreikte - müssen diverse Spieler um Schröder weg. Laut San Francisco Chronicle wurde der Deal erst eine Stunde vor Spielbeginn eingefädelt. Dass Schröder bei Utah, Vorletzter der Western Conference, eine Zukunft hat, gilt bei NBA-Insidern als ausgeschlossen.

Der Klub soll nicht mit dem Point Guard planen, Schröder könnte bis zum Ende der Trade-Deadline am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) erneut weitergereicht werden, auch ein „Buyout“ ist möglich. Der 31-Jährige müsste dann auf Geld aus seinem Vertrag verzichten, um als freier Spieler verfügbar zu sein. „Jeder kann entscheiden, wohin du gehst, auch wenn du einen Vertrag hast“, hatte Schröder zuvor gesagt und Kritik geübt: „Natürlich verdienen wir eine Menge Geld und können unsere Familien ernähren, aber wenn sie sagen: ‚Du kommst morgen nicht zur Arbeit, du gehst woanders hin‘, dann können sie das entscheiden. Daran müssen sie ein bisschen was ändern.“Warriors-Coach Steve Kerr, der den Deal nach dem Spiel in Salt Lake City noch nicht bestätigen wollte, zeigte sich nachdenklich: „Die Liga sollte sich überlegen, die Trade-Deadline ins ‚Allstar brake‘ (Ligapause während des Allstar-Spiels, d.Red.) zu verlegen, damit man nicht diese Spiele hat, bei denen Spieler eine halbe Stunde vor dem Spiel getradet werden und man versucht, die Emotionen zu verarbeiten und ein Spiel zu gewinnen.“

Selbst Superstar Luka Doncic war in die Pläne zu seinem Wechsel von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles nicht involviert gewesen. Auch Nationalspieler Daniel Theis, mit dem Schröder Anfang der 2010er in Braunschweig spielte, wurde am Mittwoch von den New Orleans Pelicans an Oklahoma City Thunder abgegeben.Schröders Intermezzo in San Francisco endet nun nach 24 Spielen, in denen er nur selten die Erwartungen erfüllen konnte. Ende Januar gelang ihm gegen Utah mit 23 Punkten sein Bestwert im Trikot des früheren Champions. Sein letztes Spiel absolvierte der Point Guard in der Nacht zu Dienstag im Duell mit seinem Weltmeisterkollegen Franz Wagner (Orlando Magic). Für Schröder werden die Jazz seine neunte, aber wohl nicht letzte NBA-Station. Vor den Warriors stand er bereits in Atlanta, Oklahoma, Los Angeles, Boston, Houston, Toronto und New York unter Vertrag.