Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der NBA einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Bei den Minnesota Timberwolves gewannen die Warriors mit 116:115 (55:42). Dabei führten die Warriors nahezu durchgehend, nach dem ersten Viertel, in denen den Timberwolves gerade mal zwölf Punkte gelangen, schon mit 22 Zählern Vorsprung. Im Laufe der Partie kämpfte sich das Team aus Minnesota zunehmend heran und glich eine Minute vor Schluss erstmalig aus. Doch die Warriors behielten die Nerven und brachten den Sieg nach Hause, Stephen Curry verwandelte in der Schlussminute einen wichtigen Dreier und die entscheidenden beiden Freiwürfe.