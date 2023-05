Die Boston Celtics hatten die Chance, zum ersten Mal in der NBA-Geschichte nach 0:3-Playoff-Rückstand noch zu gewinnen - stattdessen schafft es Miami Heat in die Finalserie, als zweites Team der Geschichte vom letzten Playoff-Platz aus.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Verlieren tue nicht weh, sagte Tennisprofi Mardy Fish mal. Was so richtig schmerze: dem Triumph nahe sein - und dann verlieren. Wer die Spieler der Boston Celtics in den letzten Minuten der entscheidenden siebten Halbfinal-Partie gegen Miami Heat sah, der dürfte verstehen, was das konkret bedeutet. Trainer Joe Mazzulla hatte seine Starspieler vom Feld geholt - warum sollte er sie weiter demütigen? Das Spiel war gelaufen, Miami führte uneinholbar, es war vorbei, 103:84 ging es am Ende aus. Da saßen sie nun also auf der Ersatzbank: Jason Tatum, Marcus Smart, Derrick White, Jaylen Brown, Al Horford. In ihren Gesichtern waren nicht Wut, Frust, Ärger oder Verzweiflung zu sehen, sondern nur Schmerz.

"Ich bin so enttäuscht wie selten zuvor in meinem Leben", sagte Horford später: "Es nimmt einen ja emotional mit: die Begeisterung, mit der wir nach Boston gekommen sind. Wir haben nicht nur daran geglaubt, sondern fast erwartet, dass wir diese Partie und die Serie gewinnen würden - nach diesem Rückstand. Ich bin dennoch stolz auf uns, auch wenn es jetzt im Moment sehr, sehr wehtut."

Die Celtics hatten am Sonntagabend die Chance gehabt, sich in die Geschichtsbücher der nordamerikanischen Basketballliga NBA einzutragen. 0:3 hatten sie zurückgelegen in dieser Best-of-seven-Serie gegen Außenseiter Miami; das ist in der NBA-Geschichte 150 Mal passiert, 150 Mal hatte es kein erfolgreiches Comeback gegeben. In den bedeutenden Sportligen mit Playoff-Serien hatten das bislang lediglich die Eishockey-Vereine Toronto Maple Leafs (1942), New York Islanders (1975), Los Angeles Kings (2014) sowie der Baseballklub Boston Red Sox (2004) geschafft.

Hätte Boston die vierte Partie verloren wie die Los Angeles Lakers im anderen Halbfinale gegen die Denver Nuggets, wären Hohn und Spott gewiss gewesen; so aber begann eine lange Reise bis zur finalen Enttäuschung - vergleichbar mit dem, was Borussia Dortmund am Samstag in der Fußball-Bundesliga durchmachen musste.

Boston war in der heimischen Arena haushoher Favorit

Boston kam zurück in die Serie, sie waren plötzlich wieder das bessere Team, für das sie wohl jeder außerhalb von Miami (und wahrscheinlich selbst ein paar Heat-Fans) gehalten hatte - und dann gab es noch diesen Moment am Ende von Spiel sechs, in der Arena des Gegners. Jimmy Butler hatte Miami mit drei Freiwürfen drei Sekunden vor dem Ende mit einem Pünktchen in Führung gebracht, und während der Auszeit ermunterte er seine Kollegen, dass nur noch eine gelungene Defensivaktion nötig sei für den Einzug in die Finalserie. "One Stop", sagte Butler, und der gelang Miami tatsächlich - nur: Derrick White tippte den vom Korb abprallenden Ball mit Schlusssirene ins Netz und erzwang die siebte Partie für Boston. In Boston.

Miami, der Außenseiter, als letztes Team in die Playoffs gerutscht, war dem Triumph so nahe gewesen. Man konnte danach Durchhalteparolen von Trainer Eric Spoelstra ("Ich habe keine Ahnung, wie wir das Ding noch gewinnen sollen - aber wir werden es irgendwie schaffen.") und Butler ("Es ist mir scheißegal, was passieren wird - aber wir werden nach Boston fahren und gewinnen.") hören. Eine siebte Partie im "Garden" von Boston, eine der lautesten Arenen der USA; die Celtics nach drei Siegen nacheinander plus diesem emotionalen Kick durch den Letzte-Sekunde-Korbleger von White - es war verwunderlich, dass die Buchmacher in Las Vegas überhaupt noch Wetten auf einen Celtics-Sieg annahmen, so favorisiert war Boston.

Miami schreibt die Wohlfühl-Geschichte dieser Playoffs

Am Ende der Partie aber, Miami gewann sie völlig verdient, hieß es: Wunder statt Wunder. Der Eintrag in die Geschichtsbücher für Boston blieb aus, dafür darf Miami die Wohlfühl-Geschichte dieser Playoffs in der Finalserie fortschreiben, die am Donnerstag in Denver beginnt. Sie kommen ein bisschen daher wie diese Ansammlung aus Misfits, also Außenseitern, wie man sie aus Sportfilmen kennt: Anführer Butler wird trotz grandioser Leistungen, gerade in wichtigen Momenten bedeutsamer Partien, immer noch unterschätzt; bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison kam er mit gerade mal drei Punkten auf Platz zehn. Der 34 Jahre alte Kevin Love, Meister 2016 mit den Cleveland Cavaliers, sieht mittlerweile aus wie ein Bankberater und bewegt sich auch so. Kyle Lowry, 37, Titel 2019 mit den Toronto Raptors, hat nicht nur ein paar Pfund zu viel auf den Rippen.

Genau das aber macht Miami so gefährlich, und das war in dieser siebten Partie gegen Boston zu sehen: Es ist eine abgezockte Truppe, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt von der Schwere des Moments. Sie weiß die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, auf die von Caleb Martin (26 Punkte) etwa, Bam Adebayo (zwölf Punkte, zehn Rebounds) oder Duncan Robinson (zehn Zähler) - und sie kann sich in entscheidenden Momenten auf die erfahrenen Anführer Lowry und Butler (28 Punkte) verlassen. In der Finalserie kann Miami wohl auch von Spiel drei an den verletzten Scharfschützen Tyler Herro wieder einsetzen.

Der war 2020 in der Playoff-Covid-Bubble in Florida zum Top-Spieler gewachsen, und das führt dazu, dass einige Heat-Spieler wissen, wie sich Schmerz bei einer Niederlage vor einem großen Triumph anfühlt. Miami hatte es überraschend in die Finalserie gegen die Lakers geschafft - und verloren. Das soll diesmal nicht passieren. "Wir haben gar nichts erreicht", sagt Butler: "Die haben mich nicht geholt, dass wir ins Finale kommen. Ich bin hier, um den Titel zu holen. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können." Den großen Schmerz, den sollen dieses Jahr mal die anderen spüren: erst Titelfavorit Bucks in der ersten Runde, am Montagabend dann die Celtics - und nun womöglich die Nuggets, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Finale erreicht haben und als Favorit vom großen Triumph träumen.