Von Jonas Beckenkamp

Die orange Kugel muss durch den Ring, so einfach geht Basketball. Oder, wie Dirk Nowitzki einmal mit herrlich geringer Körperspannung philosophierte: „Ich kann relativ gut ’nen Ball in ein Körbchen reinschmeißen.“ Nun, er konnte es sogar so gut, dass sie ihm in Amerika eine Statue hingestellt haben. Sie steht in Dallas vor der Halle der Mavericks, jenem NBA-Klub, bei dem Luka Dončić, 25, Nowitzkis Nachfolger werden sollte. Der Mann aus Ljubljana mit dem Allerweltsmecki auf dem Kopf wirbelt den US-Sport so durcheinander, dass zu Wochenbeginn plötzlich alte Gewissheiten nicht mehr galten.