Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind dank eines Treffers in der letzten Sekunde erfolgreich in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Jayson Tatum traf zum Auftakt der "Best-of- seven"-Serie nach einem spektakulären Spielzug mit der Schlusssirene zum 115:114 gegen die Brooklyn Nets. Theis () kam in der hitzigen Begegnung auf vier Punkte, Tatum war mit 31 Zählern bester Scorer der Celtics. Bei Brooklyn überzeugte Kyrie Irving mit 39 Punkten. Das zweite Spiel findet am Donnerstag (1 Uhr MEZ) ebenfalls in Boston statt.