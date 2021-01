Nach drei Niederlagen in Serie gelang den Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis in der NBA ein Sieg gegen die Cleveland Cavaliers. Beim 141:103 erzielte Theis am Sonntagabend als Startspieler 17 Punkte. Jaylen Brown hatte ein herausragendes drittes Viertel und erzielte allein dort 20 seiner 33 Punkte. Mit acht Siegen und fünf Niederlagen sind die Celtics in der Spitzengruppe der Eastern Conference. Die Washington Wizards, Team der Nationalspieler Isaac Bonga und Moritz Wagner, kassierten beim 101:121 gegen die San Antonio Spurs ihre neunte Niederlage der Saison.