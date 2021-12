Die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing müssen kurz vor Weihnachten nachsitzen. Mit großen Personalsorgen reisen sie an diesem Mittwoch nach Erfurt zum Kellerduell der ersten Liga (18 Uhr). Neben der am Knie lädierten Samantha Cash fallen Marie Hänle (Bänderverletzung) und die erkrankte zweite Zuspielerin Elisabeth Kettenbach weiterhin aus. Coach Bart-Jan van der Mark kann auf neun Spielerinnen setzen. Sein Team steht an vorletzter Stelle der Tabelle, die Thüringerinnen rangieren einen Platz vor ihnen, mit einem Punkt mehr bei einer absolvierten Partie weniger. Erfurt hat eine coronabedingte Zwangspause hinter sich, wegen mehrerer Infizierter war die Partie Anfang Dezember ausgefallen.