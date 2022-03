Eigentlich durften sich die Frauen des Volleyball-Bundesligisten Nawaro Straubing freuen am Mittwochabend. Immerhin hatten sie dem deutschen Meister Dresdner SC in ihrem Heimspiel bei der 1:3 (25:15, 22:25, 19:25, 19:25)-Niederlage mit einer beherzten Leistung einen Satz abgeluchst. Doch die Freude währte nur kurz, denn ein paar Stunden später vermeldete der Tabellenvorletzte weitaus schlechtere Neuigkeiten: Straubings Volleyballerinnen trennen sich zum Saisonende von ihrem Cheftrainer Bart-Jan van der Mark. "Die Vorstellungen bei der organisatorischen und sportlichen Ausrichtung für die Zukunft liegen zu weit auseinander", sagte van der Mark selbst, Straubings Managerin Ingrid Senft ergänzte: "Nach dieser sehr durchwachsenen Saison brauchen wir einen neuen Impuls". So richtig zusammengepasst hatte die Chemie offenbar nicht mehr zuletzt zwischen den Verantwortlichen und van der Mark, dessen spielerischer Ansatz in Straubing nicht so recht funktionierte - auch wegen vieler Verletzter, teils durch Überlastung, und Corona-Problemen. Für van der Mark, der diese Saison nur drei von 20 Spielen mit Straubing gewinnen konnte, endet die Zeit dort damit nach zwei Spielzeiten. Zu welchem Klub der Niederländer wechselt, ist der Vereinsmitteilung zufolge noch offen: "Ich bin gerade dabei, meine weitere Zukunft zu planen", wird van der Mark in der Mitteilung zitiert. Einen Nachfolger hat Straubing bereits im Blick, allerdings fehlen noch letzte Formalitäten.