Volleyball-Bundesligist NawaRo Straubing hat knapp zwei Wochen nach dem Saisonende drei Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Diagonalspielerin Marie Hänle, 18, Zuspielerin Elisabeth Kettenbach, 20, und Mittelblockerin Kjersti Norveel werden in Niederbayern bleiben. Die 25-jährige Norwegerin war vergangenen August kurzfristig zum Kader gestoßen. Hänle erhalte die Chance, sich in der Stammsechs zu etablieren, hieß es. "Marie hat das Zeug dazu. Sie ist bereit für diesen Schritt und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie ihre Sache gut machen wird", sagte Trainer Bart-Jan van der Mark. Den Verein verlassen werden hingegen Mittelblockerin Janna Schweigmann sowie die Italienerin Claudia Provaroni. Schweigmann will den Fokus auf ihr Studium legen, Annahme- und Abwehrspezialistin Provaroni kehrt in ihre Heimat zurück, teilte Straubing mit - und kündigte für die kommenden Wochen weitere Personalentscheidungen an.