16. Oktober 2018, 08:53 Uhr Nations League Spanien verliert trotz Alcácers Treffer

England gewinnt in der Nations League 3:2 gegen Spanien und hat damit weiter Chancen auf Platz eins.

Schon zur Halbzeit steht es 3:0 - BVB-Profi Paco Alcácer verkürzt 96 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Die Schweiz gewinnt in Island, das dadurch absteigt.

England hat mit einem 3:2 (3:0)-Erfolg gegen Spanien seine Chance auf den Gruppensieg in der Nations League A gewahrt. Raheem Sterling von Manchester City per Doppelpack (16. Minute/38.) und Marcus Rashford von Manchester United (29.) trafen schon vor der Pause. WM-Torschützenkönig Harry Kane legte zwei Treffer präzise auf.

Dortmunds Zugang Paco Alcácer, der in zuvor 14 Länderspielen acht Tore erzielt hatte, blieb zunächst auf der Bank. Nach 57 Minuten wurde er von Trainer Luis Enrique eingewechselt und stand gerade 96 Sekunden auf dem Platz, als ihm völlig ungedeckt der Kopfball-Treffer zum 1:3 gelang (58.). Für den Schlusspunkt sorgte Sergio Ramos in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Erstmals in ihrer Fußball-Geschichte hatten die Spanier, die das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, in einem Pflichtspiel zur Halbzeit daheim so klar in Rückstand gelegen. Im Mittelfeld hatte Bayern-Profi Thiago kaum Akzente setzen können.

Gladbachs Lang und Augsburgs Finnbogason treffen

Trotz der Niederlage in Sevilla führen die Spanier die Gruppe 4 weiter mit sechs Punkten an. England wahrte mit vier Zählern seine Chance auf den Gruppensieg, muss aber - den eigenen Erfolg gegen Kroatien vorausgesetzt - darauf hoffen, dass Spanien gegen Kroatien schwächelt. Allerdings: Selbst der Abstieg ist für die Engländer in der Gruppe noch drin.

Auch die Schweiz nutzte gegen Island die Chance auf den Sieg in Gruppe 2. Dank der Treffer von Haris Seferovic (52.) und des Mönchengladbachers Michael Lang (67.) kam das Team in Reykjavik zum 2:1 (0:0)-Erfolg und machte den Abstieg der punktlosen Isländer perfekt. Der Augsburger Alfred Finnbogason hatte nach 81 Minuten verkürzt. Die Schweiz zog mit nun sechs Punkten dank des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Belgiern vorbei, die aber ein Spiel weniger aufweisen.