Interview von Javier Cáceres, Madrid

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente, 63, stammt aus Haro, einem Ort in der Rioja. Und er hat Ärger mit seiner Bürgermeisterin, wie er erzählt: „Ich sage immer, dass ich gern in mein Dorf zurückkehre, doch da protestiert sie: ‚Luis, wir sind doch längst eine Stadt geworden!‘ Aber was soll ich machen? Für mich ist es mein Dorf! Ich liebe es.“