8. September 2018, 23:36 Uhr Nations League Spanien opfert ein wenig Schönheit

Die spanische Nationalmannschaft gewinnt in England gegen das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate 2:1 (2:1).

Beiden Toren der Spanier liegt ein überarbeitetes Konzept zugrunde.

Eine Karambolage von Linksverteidiger Luke Shaw schockt die Engländer zu Beginn der zweiten Hälfte.

Von Sven Haist, London

Sofern die Torerzielung nach einem Elfmeter oder einem direkt ausgeführten Freistoß mal außen vorgelassen wird, hätte der zweite Treffer für Spanien in seiner Entstehung nicht zielstrebiger sein können. Mit dem rechten Fuß zirkelte Thiago Alcantara das Spielgerät bei einem Standard auf der linken Seite direkt vor das gegnerische Tor. Noch bevor der Ball den Boden oder einen anderen Spieler berührt hatte, lenkte Rodrigo ihn mit dem linken Fuß volley ins Tor. An sich ein handelsüblicher Treffer im Fußball, dem normalerweise keine weitere Bedeutung beigemessen wird - wenn nicht die spanische Nationalmannschaft im Duell mit England am Samstag auf diese Methode zurückgegriffen hätte.

Die Auswahl von der iberischen Halbinsel hat über das vergangene Jahrzehnt regelrecht vorgeführt, wie sich ein Tor aus dem laufenden Spiel heraus über eine schier nicht enden wollende Ballstafette erzielen lässt. Ein banaler Treffer infolge eines Freistoßes schien den spanischen Ballkünstlern geradezu verpönt zu sein. Mit 75 Prozent an Ballbesitz und 1137 Pässen spielte sich die beste Elf des Landes jedoch gegen Russland im Achtelfinale der vergangenen Weltmeisterschaft die Füße wund. Das Aus im Elfmeterschießen ereignete sich nach 120 Spielminuten, in denen Spanien lediglich ein Treffer durch ein Eigentor gelang.

Nach der dritten frühen Demission hintereinander bei einem Großereignis sah sich die stilbildende Vorgehensweise, in der Offensive vorrangig auf flinke, spielintelligente Profis zu setzen, die ihren Gegnern gedanklich statt physisch überlegen sind, dem Zweifel ausgesetzt, nicht mehr stilbildend zu sein. Bei der jüngsten Verpflichtung von Luis Enrique, der den Trainerposten übernahm für den zwei Tage vor der WM geschassten Julen Lopetegui und den darauf kurzzeitig aushelfenden Fernando Hiero, erinnerten sich die Verbandsbosse an dessen Wirken beim FC Barcelona. Als vierter Nachfolger des ruhmreichen Pep Guardiola war Enrique der erste, der dem in Barcelona auf Dominanz durch Ballkontrolle geprägten Idee eine Weiterentwicklung verpassen konnte. Auf eine neue Facette, die sich vermehrt in Aggressivität, Physis und Klarheit auf dem Weg nach vorne zeigen soll, hofft nun ebenfalls Spanien.

England vollführt den besten Spielzug

Beim 2:1 über England im Wembley zum Auftakt der Nations League konnten die Iberer schon mal mit zwei Toren brillieren, denen das überarbeitete Konzept zugrunde liegt. Den Flankenlauf des Rechtsverteidigers Dani Carvajal (Real Madrid) brachte Saul Niguez auf Vorlage des späteren Torschützen Rodrigo zu einem erfolgreichen Ende (13.). Rodrigo selbbst benötigte bei seinem Treffer ja einzig das Wirken des Standardschützen Thiago (32.). Die beiden Toren mussten sich hinter dem besten Spielzug des Abends einreihen, mit dem sich England von rechts hinten nach links vorne zur Führung kombinierte. Das finale Zuspiel des Linksaußen Luke Shaw schoss Marcus Rashford aus kurzer Distanz an David de Gea vorbei über die Torlinie (11.). Aber um Effektivität anstelle von Schönheit ging es gerade Spanien vor 81 392 Besuchern bei der ersten Qualitätsprüfung nach der WM.

Der Wert der Begegnung hatte sich jedoch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erledigt: Bei einer Karambolage mit dem Spanier Carvajal verletzte sich Shaw in der 48. Minute am Kopf. Das Fernsehen verzichtete auf eine weitere Einspielung des Zwischenfalls, was umgehend klarmachte, dass es sich wohl um eine schwerwiegende Verletzung handelt. In der siebenminütigen Unterbrechung kümmerte sich ein Team mit sechs Ärzten und Physiotherapeuten um das Wohl des englischen Spielers, der bei Manchester United unter Vertrag steht. Mit einer angelegten Halskrause und vor den Augen seines Klubtrainers José Mourinho auf der Tribüne wurde Shaw unter dem Applaus der Zuschauer vom Platz getragen.