10. September 2018, 18:58 Uhr Nations League Sieg mit WM-Sause

Die französische Nationalmannschaft holt beim 2:1 über die Niederlande die verunglückte WM-Feier mit den insgesamt 80 000 Fans nach.

Erst ein Sieg, dann die Party: Nach dem 2:1 (1:0) gegen die Niederlande in der Nations League feierten Frankreichs Weltmeister im Pariser Stade de France mit 80 000 Fans den WM-Titel nach - Torwart Hugo Lloris stemmte den Pokal in die Höhe. Die mangelnde Fannähe bei der Parade nach der Rückkehr aus Moskau sollte damit vergessen sein. Viele Fans von Les Bleus waren seinerzeit enttäuscht gewesen: "Damals waren viele Sicherheitsleute um unseren Bus herum. Wir konnten nicht wirklich mit unseren Anhängern feiern", sagte Mittelfeldspieler Paul Pogba. Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart bestätigte am Sonntag: "Erst dieser Abend hatte wirklich ein wunderbares Ambiente." Umso wichtiger war es für die Franzosen, nach dem 0:0 in Deutschland die Niederländer zu besiegen: "Sonst wäre diese Nacht nicht so stimmungsvoll geworden", fand Stürmer Olivier Giroud, der nach 846 Minuten Torflaute im Nationaltrikot in der 75. Minute das 2:1 erzielte. Die Gäste, die ohne zurückgetretene Stars wie Sneijder, van Persie, Robben und van der Vaart antraten, glichen zuvor Frankreichs 1:0 (15.) durch Mbappé durch Ryan Babel aus (67.). Die DFB-Elf muss im Oktober bei beiden Gegnern auswärts antreten. Foto: A. poujoulat / afp