15. Oktober 2018, 09:51 Uhr Nations League Lewandowski steigt ab

Spät, aber verdient verliert Polen gegen Italien sein drittes Nations-League-Spiel mit 0:1.

Damit müssen sie bei der nächsten Ausgabe des Wettbewerbs eine Etage tiefer, in der Liga B antreten.

Russland hingegen hat die besten Chancen auf einen Gruppensieg und damit auch auf den Aufstieg in die erstklassige Liga A der Nations League.

Polens Fußball-Nationalmannschaft ist nach einer Heimniederlage gegen Italien als erstes Team aus der höchsten Liga der Nations League abgestiegen. Die Mannschaft unterlag am Sonntagabend zu Hause in Chorzów durch einen späten Gegentreffer 0:1 (0:0) gegen die Squadra Azzurra. Cristiano Biraghi traf spät für die lange überlegenen Italiener (90.+2). Italien kann damit im Duell mit Portugal im November noch den Sprung in die Endrunde der Nations League schaffen, Polen tritt in Zukunft in der Liga B an.

Im polnischen Chorzów war Italien lange Zeit die bessere Mannschaft und zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Das Team von Coach Roberto Mancini hatte vor allem mit zwei Lattentreffern durch Jorginho (1.) und Lorenzo Insigne (30.) Pech, nach dem Seitenwechsel hatten aber auch die Polen Chancen auf den Siegtreffer. In der Nachspielzeit erzielte Abwehrspieler Biraghi vom AC Florenz nach einer Ecke das Tor des Tages. Der frühere Dortmunder Stürmer Ciro Immobile saß bei Italien auf der Bank. Bei den Polen blieb Bayeern-Stürmer Robert Lewandowski im sechsten Länderspiel in Serie ohne Torerfolg. Italien kommt auf vier Punkte und kann mit einem Sieg noch an Portugal, das sechs Zähler hat, vorbeiziehen.

In der zweithöchsten Liga machte WM-Viertelfinalist Russland einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Roman Neustädter hatte mit seinem Treffer zum 1:0 (20. Minute) großen Anteil am 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Türkei. Joker Denis Tscheryschew machte mit einem Kontertor alles klar (78.). Durch den zweiten Sieg im dritten Nations-League-Spiel hat Russland mit sieben Punkten schon vor dem abschließenden Spiel gegen Schweden beste Chancen auf den Gruppensieg und den Aufstieg.

Bereits am Samstag hatten sich Irland und Dänemark mit dem Dortmunder Thomas Delaney und dem Leipziger Yussuf Poulsen 0:0 getrennt. Die Slowakei unterlag Tschechien 1:2 (0:0) und steht auf dem letzten Platz ihrer Gruppe in der Liga B. Am Sonntag trat Trainer Jan Kozak nach fünf Jahren überraschend von seinem Amt zurück. Am Freitag gewann Belgien 2:1 (0:0) gegen die Schweiz, England und Kroatien trennten sich in einer Neuauflage des WM-Halbfinals 0:0.