7. Oktober 2018, 15:52 Uhr Nations League Reus sagt für Länderspiele ab

Der BVB-Mann fehlt damit gegen die Niederlande und Frankreich. Auch David Alaba muss pausieren. Jadon Sancho besitzt offenbar keine Ausstiegsklausel beim BVB.

Meldungen in der Übersicht

Marco Reus, Nationalmannschaft: Bundestrainer Joachim Löw muss in den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande in Amsterdam (13. Oktober) und Weltmeister Frankreich in Paris (16. Oktober) auf den zuletzt formstarken Marco Reus verzichten. Der Kapitän von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund sagte seine Reise zur Nationalmannschaft nach Vereinsgaben vom Sonntag wegen Kniebeschwerden ab. Reus wird sich stattdessen einer Behandlung und Physiotherapie in Dortmund unterziehen. Der 29-Jährige hat in dieser Saison in zehn Pflichtspielen für den BVB bereits sechs Tore erzielt und sechs weitere direkt vorbereitet. Ob Löw einen Spieler nachnominiert, wurde zunächst nicht bekannt.

David Alaba, FC Bayern: Fußball-Rekordmeister Bayern München muss entgegen erster Befürchtungen nur für kurze Zeit auf Verteidiger David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler hat sich bei der 0:3-Pleite am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach nur einen "kleinen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen", wie der Titelverteidiger am Sonntag nach eingehender Untersuchung durch FCB-Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mitteilte. Alaba war am Samstagabend wegen seiner Blessur in der 55. Minute ausgewechselt worden. Trainer Niko Kovac hatte kurz nach dem Spiel erklärt, dass er mit seiner längeren Pause rechne.

BVB, Fußball: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im neuen bis 2022 datierten Vertrag mit Jadon Sancho (18) keine Ausstiegsklausel verankert. Das bestätigte der ehemalige Dortmunder Kapitän Sebastian Kehl, seit dieser Saison der Leiter des Lizenzspielerbereichs bei den Schwarz-Gelben, bei Sky. "Natürlich versuchen wir, die Spieler so weit möglich hier zu binden. Aber wir sind auch nicht so naiv, das Interesse anderer Klubs nicht wahrzunehmen. Die Jungs machen im Moment einen Riesenjob. Es wird also auch natürlich immer wieder Anfragen geben", sagte Kehl. Sancho hat in dieser Saison zehn Pflichtspiele für Dortmund absolviert und war dabei an zehn Treffern beteiligt. Der Offensivspieler wurde für die anstehende Länderspielpause erstmals auch für die englische A-Nationalmannschaft berufen.

Tennis: Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 2) hat das WTA-Turnier in Peking gewonnen und ihren 30. Titel auf der Tour gefeiert. Die 28-Jährige setzte sich in der chinesischen Hauptstadt gegen die Lettin Anastasija Sevastova glatt mit 6:3, 6:3 durch und darf sich über ein Preisgeld in Höhe von rund 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) freuen. Die an Nummer drei gesetzte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) war im Achtelfinale an der Spanierin Carla Suarez Navarro gescheitert. Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 10) schied ebenfalls in der Runde der letzten 16 gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus.