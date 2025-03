Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat gelassen auf den verpassten Wiederaufstieg in der Nations League reagiert. „Das hat keine Aussagekraft“, sagte der 66-Jährige nach der Pleite in Serbien im Hinblick auf die mögliche Teilnahme an der WM 2026: „So scheiße sich die Niederlage auch anfühlt, lieber jetzt, als dann in der WM-Qualifikation.“ Durch das 0:2 (0:0) in Belgrad verlor der EM-Achtelfinalist das Duell um die Rückkehr in die A-Liga der Nations League.