Xavi Hernández hatte die Pressekonferenz absolviert und befand sich quasi auf dem Heimweg, dann drehte er sich doch noch ein letztes Mal um. Und erinnerte kurz daran, wie es gewesen war, als er nach der Partie in die Kabine seiner Mannschaft kam und die dort herrschende Stille mit einer Frage durchbrach.

„Was war das denn?“, habe er sinngemäß gefragt, berichtete Xavi, der sich am Vorabend noch so stolz und froh gegeben hatte, einen Kader mit so vielen talentierten Spielern zu kommandieren. Und nun? Hatte die von ihm seit Sommer betreute niederländische Nationalmannschaft in Berlin 0:5 verloren. Weder Xavi noch sonst jemand musste firm in Oranje-Fußballgeschichte sein, um zu ahnen: Diese Pleite war epochal. „Ich bin geschockt“, sagte Xavi nach der schlimmsten Abreibung für ein niederländisches Team seit 1959. Damals verlor die Elftal 0:7, ebenfalls gegen Deutschland.

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Die Option einer Niederlage hatte Xavi am Vorabend absolut ins Kalkül gezogen. Es sei nicht irgendeine, sondern eine von Jürgen Klopp trainierte deutsche, mit Talent und Qualität gesegnete Mannschaft, die daheim für den Einzug ins Viertelfinale siegen musste. Insgeheim hatte Xavi aber einen Sieg in Betracht gezogen.

Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr sein könnt, glaubt doch mal an euch, war ziemlich wortgetreu das, was er dem Liverpool-Stürmer Cody Gakpo eingebläut hatte, als sie am Sonntagabend gemeinsam im Auto zur Pressekonferenz ins Olympiastadion fuhren. Rund 24 Stunden später erlitten die Niederlande einen Totalschaden. „Ich bin wütend“, sagte Torwart Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) und urteilte ähnlich wie Xavi: „Das hatte nichts mit Taktik oder Qualität zu tun. Hier geht es um Dinge, für die man kein Talent braucht.“ Um Fragen der Einstellung, sollte das heißen, oder der „Werte“, wie Xavi es ausdrückte. „Wir tragen den Oranje-Löwen auf der Brust!“, protestierte Verbruggen wider die eigene Mannschaft. Und Xavi musste die Frage ertragen, ob es wohl seine schlimmste Niederlage als Coach gewesen sei.

Bei „seinem“ FC Barcelona hatte er ein einziges Mal eine Handvoll Gegentore kassiert (2024) bei einem 3:5 gegen den FC Villarreal, mit Al-Sadd verlor er einmal 0:5, im Qatari Stars Cup gegen Al Wakrah (2020). Auch seine brillante Karriere als Spieler war nicht frei von deprimierenden Niederlagen, vielleicht war keine so groß wie das 1:5 mit Titelverteidiger Spanien in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2014 – gegen die Niederlande. Kurios: Damals hatten die Spanier unmittelbar vor der Halbzeit ein Tor durch Robin van Persie kassiert, das in der zweiten Halbzeit zu einem nicht absehbaren multiplen Organversagen und schließlich zum Turnier-Aus führte. Am Montag in Berlin war es Derry Scherhant, der kurz vor der Pause für Deutschland traf – und damit einen Zusammenbruch einleitete, der in dieser Form nicht abzusehen war.

Die Qualifikation für das Viertelfinale der Nations League fühlt sich für die Niederlande wie ein schwacher Trost an

So schlecht war die erste Halbzeit ja gar nicht gewesen. Ein Hauch mehr Präzision in zwei, drei Momenten – und die Niederländer wären in Führung gegangen. Dann aber kam die Pause, das Desaster, die Verwandlung einer stolzen Mannschaft in ein Team, das nicht nur wegen der Farbe der Hosen an die Betriebsmannschaft der Berliner Stadtreinigungsbetriebe erinnerte. Denn alles, was Xavi in der Halbzeitpause an taktischen Anpassungen vornahm, fiel spätestens nach dem 2:0 durch den überragenden Florian Wirtz (60.) der Obsoleszenz anheim.

Und das war nicht einmal das Schlimmste. Die niederländischen Reihen wurde durchlässig „wie loser Sand“, sagte der (völlig indiskutabel agierende) frühere Inter-Profi und heutige Real-Madrid-Edelreservist Denzel Dumfries. Nico Schlotterbeck (65.), neuerlich Wirtz (71.) und Brajan Gruda (77.) stellten daher mit großer Leichtigkeit einen Endstand her, der Xavi enttäuscht, verblüfft und ratlos zurückließ. „Vor der Partie war ich noch stolz auf diese Spieler. Heute bin ich traurig“, sagte der Katalane, der auch nicht gelten lassen wollte, dass in Virgil van Dijk (Liverpool) und Frenkie de Jong (FC Barcelona) zwei Achsenspieler fehlten.

Xavi hielt sich noch daran fest, dass er immerhin jenes Ziel erreicht habe, das er bei Amtsantritt formuliert habe. Die Niederlande haben sich als Zweiter der Gruppe A2 für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert. Das ist einerseits nicht wenig für eine Mannschaft, die seit einem 3:1 gegen die USA aus dem Jahr 2022 auf einen Sieg gegen ein Team aus den Top 25 der Rangliste des Weltverbandes Fifa wartet; das 0:5 in Deutschland war der seither neunzehnte Versuch gewesen. Die Qualifikation für die Runde der letzten Acht des zweitwichtigsten Nationenturniers Europas fühlte sich nach dem Torgewitter von Berlin wie ein nur schwacher Trost an. Zu groß war das Entsetzen über die eigene Leistung, die einem „kollektiven Versagen“ entsprang, wie Denzel Dumfries sagte.

Xavi wollte es zum Anlass nehmen, in den vier Monaten bis zum nächsten Länderspiel ein wenig mehr über die niederländische Fußballkultur zu lernen; im niederländischen TV servierte ihm der frühere Schalke-Profi Youri Mulder einen ersten Hinweis: „Wir neigen dazu, uns für großartig zu halten, sobald es einmal gut läuft. Und dann folgt meist ein böses Erwachen“, sagte der Sohn der Ajax-Legende Jan Mulder. Es werde Konsequenzen geben, sagte Xavi. Welche, das ließ er am Montag offen.