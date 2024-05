Die Olympiahoffnungen der deutschen Volleyballerinnen haben einen ersten Dämpfer erhalten. Die Auswahl des Verbandes verlor am Donnerstag ihr zweites Spiel in der Nations League 1:3 (16:25, 16:25, 25:21, 22:25) gegen Italien, das ebenfalls noch nicht für Paris qualifiziert ist. Am Vortag hatte Deutschland sein Auftaktmatch gegen Frankreich gewonnen. Im türkischen Antalya fand das Team von Bundestrainer Alexander Waibl seinen Rhythmus zunächst nicht und hatte große Probleme mit den Aufschlägen der Italienerinnen. Dazu scheiterten Angriffe immer wieder an der Blockabwehr. Die Deutschen kämpften sich dann in die Partie und lagen im vierten Satz vorn. Doch in der wilden Schlussphase hatten die Italienerinnen das bessere Ende für sich.