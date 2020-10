Von Javier Cáceres, Madrid/München

Ganz am Ende warf Luis Enrique einen Blick nach vorne - zur nächsten Europameisterschaft, deren ursprünglicher Termin pandemiebedingt ins Jahr 2021 verschoben wurde: "Es war kein besonders ansehnliches Spiel", erklärte er nach dem 1:0-Sieg in der Nations League gegen die Schweiz. Doch der optische Eindruck minderte seinen Enthusiasmus nicht einmal ansatzweise, da seine Mannschaft die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe 4 auch dank eines der weniger noblen Spiele in der Geschichte der spanischen Nationalelf verteidigt hatte - mit zwei Punkten Vorsprung auf Joachim Löw und seine deutsche Elf.

Luis Enriques Freude lag darin begründet, dass diese Partie, die man gegen die Schweizer führen musste, in seiner Vorstellungswelt "jedem Spiel sehr ähnlich sein wird, in dem wir in Führung gehen" - und das damit auch für die K.-o.-Runden-Spiele der EM 2021 bereits als exemplarisch gelten könnte. Ein "wichtiges fußballerisches Detail" werde diesen Tag überdauern, sagte Luis Enrique: "In den letzten Minuten hätte es die Tendenz geben können, sich hinten reinzustellen, um das 1:0 zu verteidigen. Aber die Mannschaft vermochte es, die Linien nach vorne zu verlegen, und das führte dazu, dass der Gegner unserem Tor fernblieb. Wir haben das sehr gut interpretiert." Es war also ein Pflichtspiel in der Nations League, das unverhofft Testspielcharakter bekommen hatte.

Gleichwohl: Die Gourmets gingen mit verzogenen Mundwinkeln ins Bett. "Wölfefußball", ätzte die Zeitung El País, "ein jeder biss und plagte seine jeweilige Beute aufs Übelste." In der Tat, das einzige Tor des Samstagabends war das Resultat einer jagdähnlichen Szene. Denn im Wissen darum, dass Gladbachs Torwart Yann Sommer zum Quarterback der Schweizer erkoren worden ist, attackierte die Angriffsreihe der Spanier ihren Gegner schon im Strafraum. So auch in der 14. Minute: Sommer versuchte sich an einem helvetischen Strafraum-Tiki-Taka, mit Granit Xhaka als Partner. Doch der Schweizer Kapitän rutschte weg, Mikel Merino sprintete dazwischen und passte den Ball (durch Xhakas Beine hindurch) zu Mikel Oyarzábal, der ohne Umschweife ins Tor schoss. "Das kann bei unserer Spielweise passieren", lautete das milde Urteil von Schweiz-Trainer Vladimir Petkovic. Er lenkte den Blick darauf, dass die Versuche, sich aus der eigenen Abwehr nach vorne zu kombinieren, im restlichen Spiel doch immer gut gegangen seien. Bloß: Mit zunehmender Spieldauer erinnerte eben diese Strategie seines Teams an einen Käsefondue-Abend, bei dem die Teilnehmer größere Konzentration darauf verwenden, das Brotstückchen beim Rühren im Topf nicht vom Gäbelchen fallen zu lassen als es zu essen. Die einzige Chance hatte die Schweiz wenige Minuten vor der Führung der Spanier, als Loris Benito auf der linken Seite durchbrach, aber an Torwart David de Gea scheiterte. Auf der anderen Seite hätte Spanien höher gewinnen können, wenn auch nicht viel. Petkovic schien das genug zu sein, irgendwie: "Spanien ist eine Klasse besser", sagte er.

Was man im Lichte der Äußerungen der Spanier gar nicht vermutet hätte: Sie wirkten erleichtert, die Gegen-den-Ball-Arbeiter aus der Alpenrepublik besiegt zu haben. "Die Schweizer haben in der Nations League weniger Punkte als sie verdient hätten", sagte Torschütze Oyarzábal. Wobei man wissen muss, dass die Schweizer seit ihrem Vorrundensieg gegen die Spanier bei deren WM-Triumph 2010 in Südafrika im Ruf stehen, Nervensägen zu sein. "Es war ein sehr forderndes Spiel", sagte Luis Enrique, und meinte vor allem die selbstlose Aufopferung der Sturmreihe. Dass Kreativität nur am Rande aufschien, störte Luis Enrique kaum. Und Urteile über einzelne Spieler wollte er auch nicht fällen.

Eigentlich. Denn auf Nachfragen tat er es doch, zum Beispiel, als er auf Dani Olmo von RB Leipzig angesprochen wurde, der gegen Portugal zuvor fantastisch spielte, am Samstag aber unauffällig blieb. Olmo habe "offensiv wie defensiv eine einzigartige Einstellung" gezeigt, lobte Luis Enrique. "Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, der als falsche Neun spielen kann, auf den Außenbahnen oder im Mittelfeld. Er hat ein hohes technisches Niveau, ist torgefährlich und leistet gute defensive Arbeit. Er ist ein sehr kompletter Spieler."

Olmo steht auch dafür, dass die Spanier wieder eine Hochbegabten-Generation beisammen haben. Der Schweizer Trainer Petkovic wollte gesehen haben, "dass wir nicht nur mithalten, sondern auch besser sein können", doch das war eine eher erstaunliche Erkenntnis. Realistischer wirkt das Ziel, am Dienstag in Köln zu zeigen, "dass das 1:1 in Basel, als wir mehr Torchancen hatten als Deutschland, kein Zufall war". Petkovic apostrophierte die Partie gegen das DFB-Team als "Prestigeduell". Dabei geht es um mehr. Die Schweiz will den Abstieg aus der A-Klasse der Nations League vermeiden, der dem letzten Team der Vierergruppe droht.