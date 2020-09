Von Thomas Hürner

So eine Revolution hat kein kalkulierbares Ende, das hat die Geschichte hinreichend bewiesen. Und jeder kann dabei sein. "Die Tür steht für alle offen", wiederholt Roberto Mancini immer wieder, als Commissario Tecnico ist er der Hauptverantwortliche für die Erneuerung. Also wird in der Squadra Azzurra getestet, getauscht, improvisiert, mit vielen jungen Spielern neuerdings sogar attackiert. Was durchaus erstaunlich ist, war Mancini in seinem bisherigen Trainerleben eher konservativ, ein Verwalter und Verfechter des schnellen Erfolgs, was ihm immerhin Meistertitel in Italien und England einbrachte. Aber Innovation, vorangetrieben mit jugendlichem Elan? Dafür stand Mancini, 55, bislang nicht.

Schwierige Zeiten erfordern aber radikale Mittel. Mancini hatte die italienische Nationalmannschaft nach ihrem größten Debakel übernommen, der verpassten Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Die Mannschaft war alt, ideenlos, verbraucht. Inzwischen staunen viele: "Il Mancio", wie sie ihn in Italien rufen, kann auch den dynamischen Revoluzzer geben.

Elf Siege in Serie hatte die Squadra Azzurra unter Mancini gefeiert, davon zehn Siege in zehn Spielen in der EM-Qualifikation. Rekord. Dann folgten die Pandemie, eine zehnmonatige Spielpause und am Freitagabend schließlich ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League, die Tore erzielten Stefano Sensi und der unverwüstliche Edin Dzeko, inzwischen schon 34. "Irgendwann musste es ja passieren", sagte Mancini nach der Partie. Der Lauf war vorbei, aber das Projekt geht weiter. "Wir haben ein Fundament für die Zukunft", fügte Mancini an, "und wir haben viele Möglichkeiten." Das macht ihn scheinbar experimentierfreudig. In seiner Amtszeit hat er schon 19 Spieler in der Nazionale debütieren lassen, gegen Bosnien-Herzegowina kam ausnahmsweise keiner hinzu.

Die Etiketten reichen vom neuen Totti bis zum neuen Pirlo

Vielleicht war das Spiel deswegen ungewohnt fahrig, ohne Inspiration. Aber das änderte sich mit der Einwechslung von Nicoló Zaniolo, dem vielleicht begabtesten in einer Generation der Hochbegabten. Zaniolo, 21, ist hochgewachsen, pfeilschnell und kann mit seinem linken Fuß gewaltige Schüsse abfeuern. "Ein außergewöhnlicher Spieler", wie Mancini regelmäßig anmerkt, und der Coach verfolgt Zaniolo schließlich schon lange: Seine erste Einberufung in die Nationalelf schenkte Mancini dem Offensivmann vor dessen Erstligadebüt. Seitdem hat Zaniolo eine Ehrung zum besten jungen Spieler in der Serie A entgegengenommen und einen Kreuzbandriss auskuriert. Bei der Roma glauben sie, "il nuovo Totti" in ihren Reihen zu haben, den neuen Totti. Mehr Superlativ geht nicht, andererseits: Das mit den Reinkarnationen ist in Italien so eine Sache.

Da wäre ja noch Sandro Tonali, 20, der diesmal verletzt passen musste und vor einem Wechsel zur AC Milan steht. Ein feingeistiger Regisseur, dem seit Kindesbeinen an das Etikett "nuovo Pirlo" anhaftet. Oder Angreifer Federico Chiesa, 22, von der Fiorentina, dessen Vater ebenfalls Nationalspieler war, "nuovo Enrico" also. Im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina blieb er zwar blass, dafür überzeugte einmal mehr Nicoló Barella, 23, von Inter Mailand. Ein Mittelfeldmotor, der sowohl beidbeinige Sprunggrätschen als auch punktgenaue 50-Meter-Diagonalbälle im Repertoire hat, wie einst Demetrio Albertini. Um nur einige zu nennen.

Mancini kennt natürlich diese Ahnenreihe, gegen manche der Vorbilder hat er selbst noch gespielt. Als Aktiver war er selbst ein glänzender Zehner und als Coach lange ein treuer Schüler Sven-Göran Erikssons, sein ehemaliger Trainer bei Lazio und einer der Großmeister der 90er-Jahre. Viel Ballbesitz, auch Ästhetik war der Anspruch, aber entspringen sollte alles einem starren 4-4-2-System.

Heute tickt Mancini anders, zuletzt schickte er seine Spieler meist in einem 4-3-3 auf den Rasen, ständig werden die Seiten und auch das Tempo gewechselt. Ein bisschen nach "Totaalvoetbal" soll es mal aussehen, dem traditionellen Fußballmodell der Niederländer. Am Montagabend kann sich Mancini nochmal was abgucken, da treffen sich die beiden Nationen zum direkten Duell. Die EM ist noch ein paar Monate weg, es gibt also genug Zeit für weitere Wagnisse. Nach Catenaccio fragt in Italien sowieso keiner mehr.