Holland in Not

Deutschlands Gruppengegner Niederlande enttäuscht in der Nations League beim 1:1 in Ungarn und steht am Montag in München ohne seinen gesperrten Kapitän Virgil van Dijk unter Druck.

Von Ulrich Hartmann

377 Kilometer nördlich von Zenica, wo die deutsche Mannschaft am Freitagabend 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina gewann, ließ der stärkste Gruppenkontrahent in Budapest zeitgleich zwei Punkte liegen. Die Niederlande mussten sich gegen Ungarn mit einem 1:1 (0:1) begnügen und hinken in der Vierergruppe nun um diese zwei Punkte hinter jenen Deutschen her, gegen die sie am Montagabend in München um die Gruppenführung spielen. Verliert Oranje dann, steht Deutschland bereits als Gruppensieger fest.