Nations League:Perisic und Kroatien schocken Frankreich

Vor 35 000 Zuschauern in Split vergaben die Kroaten eine noch frühere Führung, weil Frankreichs Torhüter Mike Maignan den Strafstoß von Hoffenheim-Profi Andrej Kramaric nach einem Handspiel parieren konnte.

Spanien erlebt ereignisreiche Partie im Viertelfinal-Hinspiel in Rotterdam

Europameister Spanien rettete in letzter Minute noch ein 2:2 (1:1) gegen die Niederlande. Der Titelverteidiger erwischte zwar einen perfekten Start im Rotterdamer De Kuip gegen Gastgeber Niederlande. Mit einem sehenswerten Drehschuss in der 9. Minute traf Nico Williams zum 1:0 für Spanien.

Doch die Gastgeber, bei denen Memphis Depay sein Comeback im 99. Länderspiel feierte, drehten die Partie nach einem starken Auftritt durch die Treffer von Cody Gakpo (28.) und Tijjani Reijnders (46.), der nach Vorarbeit des Leverkuseners Jeremie Frimpong traf. Mikel Merino rettete den Spaniern in der Nachspielzeit (90.+3) das Remis.Auch Portugals überragender Torhüter Diogo Costa konnte seinem Team beim 0:1 (0:0) in Kopenhagen keinen Punkt retten. Die überlegenen Dänen, die zunächst durch einen von Christian Eriksen vergebenen Strafstoß am portugiesischen Keeper scheiterten, kamen durch den Treffer von Rasmus Hojlund (78.) zum Erfolg. Der Nations-League-Sieger von 2019 enttäuschte mit dem mittlerweile 40 Jahre alten Cristiano Ronaldo und zeigte eine schwache Leistung.