Zum Hauptinhalt springen

MeinungKritik von Uli HoeneßIst die Nations League der Witz des Jahres? Nein, es gibt einen viel besseren

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Die Führungsriege des FC Bayern – Präsident Herbert Hainer und die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge (v. l.) – bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises.
Die Führungsriege des FC Bayern – Präsident Herbert Hainer und die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge (v. l.) – bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises.
Frank Hoermann / Sven Simon/Imago

18 Münchner sind auf Reisen, und weil es nach ihrer Rückkehr nur ein 2:2 gegen Augsburg gibt, mosert Uli Hoeneß über das neue XXL-Länderspielfenster. Typisch FC Bayern, nicht wahr? Oder ist da doch was dran?

SZ bei Google bevorzugen

Bevor darüber gesprochen werden soll, ob der diesjährige Preisträger überhaupt ein würdiger ist, ein kleines Vorwort zu dem Preis an sich. Der „Witz des Jahres“ ist eine Ehrung, an die sich Fußballdeutschland gewöhnt hat wie an die Torwand im „Sportstudio“ des ZDF. Wie der Zuschauer längst weiß, wird die Auszeichnung genau wie der „Schlaumeier“-Orden Jahr für Jahr verliehen von Uli Hoeneß, weswegen es inzwischen mehr Gewinner gibt, als der Schauspieler Jack Nicholson Oscar-Statuen abgeräumt hat (drei).

Zur SZ-Startseite

Podcast „Und nun zum Sport“
:DFB-Elf mit Klopp: Die Zutaten für einen Erfolg bei der EM sind da

Die Resultate der ersten vier Partien mit Jürgen Klopp sind mäßig ausgefallen. Wie lief der Auftakt insgesamt? Welche Spieler haben überzeugt? Und spielt die DFB-Elf jetzt aufregenderen Fußball?

Von Anna Dreher, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite