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DFB-TeamJürgen Klopp und das Lied von Joshua Kimmich

Lesezeit: 4 Min.

Dreimal gute Laune: Jürgen Klopp inmitten seiner Mittelfeldspieler Tom Bischof (links) und Aleksandar Pavlovic.
Dreimal gute Laune: Jürgen Klopp inmitten seiner Mittelfeldspieler Tom Bischof (links) und Aleksandar Pavlovic.
Frank Hoermann /Sven Simon/Imago

Beim bisher besten Spiel der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer fehlt der Kapitän. Jürgen Klopp erkennt schnell, welche Sprengkraft in der Diskussion darüber stecken könnte.

Von Philipp Schneider

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Wenn einer gut vorbereitet war auf diese überraschende Begegnung auf der harten Sitzschale nebenan, dann der Schlagersänger Heino. Seit er vor 87 Jahren als Sohn des Zahnarztes Heinrich Fritz Kramm in Düsseldorf geboren wurde, ziehen sich die unerwarteten Rendezvous, meistens in der Natur oder in der von ihm sogenannten Fremde, wie ein roter Faden durch sein Lebenswerk. Im Hit „Roswitha“ begegnet das Lyrische Ich nach einem Ausritt zur Dämmerstunde einem Mädchen gleichen Namens, was ohne Umweg zu einer mitreißenden Liebesgeschichte führt. Die „Schwarze Barbara“ trifft der singende Erzähler in einer Schenke, wo er zur Nachtzeit selbstverständlich total durstig anklopft. Im Wald, logisch, da sind die Räuber. Und auf der Ehrentribüne der Arena in Fröttmaning, wen trifft man da?

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