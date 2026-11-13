Spät am Abend nahm Roberto Mancini auf der Bühne der Pressekonferenz im San Siro Platz, wie man ihn kennt. Trotz regnerischer Kälte hatte er sich seinen Pullover über dem Sakko auf die Schultern gelegt, als wäre Spätsommer in Mailand und Mancini wäre gerade in einer der Weinbars in Brera beim dritten Glas Chianti angekommen. Die Krawatte des Nationaltrainers steht ihm auch weiterhin bestens, er trägt sie mit derselben Mischung aus Würde und Leichtigkeit wie einst die berühmten Industriellen Gianni Agnelli oder Luca di Montezemolo. Und doch, bei aller Lässigkeit und bei den vielen Complimenti, die ihm zugetragen wurden, verfiel Mancini nicht der Versuchung, zu später Stunde allzu triumphal zu sprechen über die Geschehnisse zuvor.