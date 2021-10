Nations League:Italien besiegt Belgien im Spiel um Platz drei

Mit 2:1 besiegt das Team von Trainer Roberto Mancini die Belgier, bei denen viele Stars gar nicht erst in der Aufstellung standen.

Fußball-Europameister Italien hat sich in der Nations League den dritten Platz gesichert. Vier Tage nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien (1:2) bezwang die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Sonntag in Turin im Spiel um Platz drei Belgien mit 2:1 (0:0).

Das Spanien-Spiel hatte für die Italiener zuvor die erste Niederlage nach 37 Spielen bedeutet. Gegen Belgien traf Nicolo Barella (46.) zur Führung. Domenico Berardi (65.) verwandelte zudem einen Foulelfmeter. Dias de Oliveira de Ketelaere (86.) brachte die Belgier auf Vorlage des eingewechselten Kevin De Bruyne noch einmal heran, jedoch erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit - und am Ende zu spät. Bester Spieler beim Sieger war Federico Chiesa, der zwar mit der größten Chance der ersten Halbzeit an Belgiens Keeper Thibaut Courtois scheiterte, schließlich aber den Elfmeter herausholte.

Wie wenig bedeutsam das Spiel für beide Teams war, hatten die Trainer mit den Aufstellungen gezeigt. Die Superstars Jorginho und Kevin De Bruyne wurden jeweils nicht von Beginn an aufgeboten, einige Nachwuchsleuten erhielten eine Chance. Die Halbfinal-Torschützen Romelu Lukaku und Eden Hazard standen gar nicht erst im Aufgebot der Belgier.

Beide Teams hatten sich vor drei Monaten im Viertelfinale der EM ein unterhaltsames Duell geliefert, das Italien auf dem Weg zum Titel mit 2:1 für sich entschied.

Am Abend (20.45 Uhr) spielen Weltmeister Frankreich und Spanien in Mailand um den Nations-League-Titel und damit die Nachfolge des Premierensiegers Portugal.