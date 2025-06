Von Javier Cáceres, Stuttgart

Die Nations League 2025 hat ein längst tot geglaubtes Turnier reanimiert: die Copa Ibérica. Einen Tag nach dem Finaleinzug der Portugiesen gegen den Gastgeber Deutschland zog Spanien am Donnerstag nach. Und sicherte sich in einer monumentalen Partie durch einen 5:4-Sieg (2:0) gegen Frankreich in Stuttgart einen Platz im Endspiel, das am Sonntag um 21 Uhr in der Münchner Arena stattfinden wird. Es wird das Duell eines Ballon d’Or der Vergangenheit – dem Portugiesen Cristiano Ronaldo – und dem Ballon d’Or der Zukunft werden: Lamine Yamal. Frankreich hingegen muss sich wenige Stunden zuvor in Stuttgart zur Kaffeekränzchen-Zeit (15 Uhr) mit dem Spiel um Platz 3 begnügen, gegen die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.