Nations League:England gewinnt mit neuem Coach

Die englische Nationalmannschaft hat Interimstrainer Lee Carsley einen gelungenen Einstand beschert. Im ersten Spiel nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien setzten sich die Three Lions zum Start der Nations League in Dublin gegen Irland mit 2:0 (2:0) durch. Der frühere irische Nationalspieler Carsley hatte das Traineramt in England nach dem Rücktritt von Gareth Southgate als Interimslösung übernommen.