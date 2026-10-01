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Deutschland gegen Serbien in der EinzelkritikPavlovic ist der Herr der Bälle

Lesezeit: 5 Min.

Wie Florian Wirtz ein Gewinner des Abends: Aleksandar Pavlovic (li.).
Wie Florian Wirtz ein Gewinner des Abends: Aleksandar Pavlovic (li.).
Christian Charisius/dpa

Der 22-Jährige füllt seine neue Rolle mit viel Autorität aus, Florian Wirtz zeigt zweimal seine Weltklasse  – nur Nick Woltemade will sich am liebsten verstecken. Das DFB-Team gegen Serbien in der Einzelkritik.

Von Martin Schneider

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Jonas Urbig

Alexander Hassenstein/Getty Images

Ist in der faszinierenden Lage, einerseits irgendwie Ersatztorhüter beim FC Bayern zu sein, andererseits auch irgendwie der Favorit auf den Posten im EM-Tor 2028. Betonte auf entsprechende Fragen in der Pressekonferenz vor der Partie, „im Hier und Jetzt“ zu leben. Machte bei seinem ersten Länderspiel hier und jetzt erst mal … nicht viel. War nahezu beschäftigungslos, von einem Pass nach rechts und einem Pass nach links mal abgesehen. Hielt in der zweiten Halbzeit ein paar Bälle. Sein Torhüter-Schicksal wird sich im kommenden Jahr entscheiden.

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