Marc-André ter Stegen
Selten im Bildmittelpunkt, verfolgte das Spiel aufmerksam wie ein Jäger auf dem Hochsitz, zu allem bereit, aber im Wartestand. Durfte nach 13 Minuten immerhin mit einem punktgenauen 80-Meter-Abschlag auf Havertz glänzen, ansonsten glänzte nur seine gelbe Uniform im Flutlichtschein. Erste Torwartparade nach 57 Minuten, die vor allem deshalb gelungen war, weil der nach vorn abgewehrte Ball bei einem Mitspieler statt bei einem Gegner landete. Nahm danach wieder den Platz auf dem Hochsitz ein und das Spiel vergnügt zur Kenntnis.